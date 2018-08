Charlesbourg: un jeune homme blessé au couteau

Un jeune homme de 19 ans a été retrouvé en pleine rue hier soir à Charlesbourg avec de graves blessures infligées par un couteau.



Vers 21h15, une automobiliste qui circulait sur la 1re avenue, près de l’intersection avec la 76e rue, l’a aperçu alors qu’il était accoté contre un lampadaire.



Lorsqu’elle s’est approchée de lui, elle a remarqué de profondes blessures au ventre. Un résident du secteur s’est peu après précipité sur la scène. La femme a alerté les autorités pendant que l’homme était aux côtés du blessé.



Les policiers sont débarqués en quelques minutes, croyant d’abord à une tentative de meurtre. Un large périmètre a été déployé et un couteau a été retrouvé à proximité.



Après vérifications, la piste criminelle a été totalement écartée par les policiers. Ces derniers ont constaté que le jeune homme souffre de troubles de santé mentale et s’est infligé les blessures lui-même.



Il a été transporté par ambulance au centre hospitalier, où il était sur la table d’opération en fin de soirée. On ne craint pas pour sa vie.