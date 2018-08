Un vol aux conséquences bien plus que financières

Un simple vol de tracteurs à gazon survenu la fin de semaine dernière empêche un entrepreneur de la Montérégie et ses employés de gagner leur vie en plein cœur de la période la plus occupée pour eux.

« C’est encore chaotique, avoue d’emblée Kevin Renaud, propriétaire de Gazon Fairway. C’est la première fois qu’un vol nous paralyse comme cela. »

Dans la nuit du 28 juillet, il s’est fait dérober une partie de son équipement spécialisé pour la tonte de gazon.

« Ils sont venus voler un camion et une remorque avec les tracteurs vers 21 h 15, puis ils sont revenus vers 1 h en voler un deuxième », raconte-t-il.

En plus des cinq tracteurs à gazon, l’entreprise de Salaberry-de-Valleyfield a aussi vu des dizaines d’outils être dérobés ainsi que les deux camions et leur remorque.

Le larcin est évalué à près de 120 000 $ par l’entrepreneur en affaires depuis près de 10 ans.

Phoo courtoisie

Difficile

Mais ce n’est pas la valeur du vol qui fait rager Kevin Renaud, c’est l’impact sur la capacité de son entreprise à respecter ses engagements.

« On a beau être assurés, c’est de l’équipement difficile à louer ou à emprunter en attendant de pouvoir en acheter à nouveau. Et ça prend un certain temps », affirme-t-il.

Le domaine est extrêmement compétitif et cet incident affecte la qualité des services qu’il offre.

L’entreprise d’une quinzaine d’employés doit faire des pieds et des mains pour arriver à abattre le même boulot avec beaucoup moins de moyens.

« Nous ne sommes pas aussi productifs. Comme on travaille avec de plus petits tracteurs à gazon, on doit faire plus d’heures pour les mêmes superficies », soutient M. Renaud.

Inquiet

Surtout que la saison de la tonte de gazon ne dure qu’une vingtaine de semaines, rappelle-t-il. Il s’attend à devoir travailler sept jours sur sept pour rattraper le retard accumulé la semaine dernière.

« Avec la pluie annoncée, c’est inquiétant. Je ne sais pas comment on va y arriver avec la machinerie qui reste », ajoute-t-il.

Un camion et une remorque, vide évidemment, ont été retrouvés récemment, sauf que cela ne lui redonne pas ses tracteurs.

Quant au motif du vol, Kevin Renaud voit mal autre chose qu’une « commande ».

« Ce sont des tracteurs personnalisés et modifiés pour être commodes pour nous, soutient-il. Si on le voit demain, on va le reconnaître tout de suite. »