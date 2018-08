10 véhicules dont les ventes ont explosé cette année

Depuis le début de l’année, certains modèles automobiles ont connu un véritable regain chez les concessionnaires du pays.

Voici 10 modèles dont les chiffres de ventes canadiennes ont radicalement grimpé au cours des six premiers mois de 2018.

Nissan Leaf

Avec une nouvelle génération intégrant davantage de technologie et une meilleure autonomie, la voiture électrique de Nissan, la Leaf, a vu ses ventes bondir de 238,7% (!) au cours des six premiers mois de l’année 2018. Nissan en a vendu 2408 exemplaires au Canada alors qu’elle n’en avait écoulé que 711 à pareille date l’an dernier. Faut dire qu’avant l’arrivée de la nouvelle génération, les concessionnaires ont connu une pénurie de stocks temporaire qui n’a pas aidé les ventes de l’an dernier.

Jeep Compass

Chez Jeep, l’arrivée d’une nouvelle génération du Compass a insufflé un vent de renaissance à ce modèle que plusieurs croyaient pourtant mort et enterré. Jeep a vendu 5870 Compass entre janvier et juin dernier. Il s’agit d’une hausse exceptionnelle de 185,6% par rapport à la première moitié de 2017.

Ford Flex

Ça, c’est difficile à expliquer. Même si Ford n’a à peu près rien changé au Flex depuis environ 10 ans, les consommateurs canadiens semblent de plus en plus nombreux à vouloir s’en procurer un. Ayant récolté 1647 ventes lors de la première moitié de l’année 2017, le Flex compte déjà 4300 ventes à son actif en 2018. On parle d’une hausse de 161,1%.

Chevrolet Spark

Les sous-compactes comme la Spark ne représentent pas de gros revenus pour les constructeurs automobiles. Les ventes ne sont pas très élevées et les marges de profit sont souvent très faibles. Néanmoins, avec une hausse de 136,2% de ses ventes depuis l’an dernier, la Spark prouve que l’intérêt des canadiens envers les petites voitures n’est pas mort. On en a vendu 2896 unités lors des six premiers mois de 2018.

Volkswagen Tiguan

Pour la nouvelle génération du Tiguan, Volkswagen a conçu un modèle plus imposant spécialement pour l’Amérique du Nord. L’initiative semble avoir porté fruit, parce que les ventes du Tiguan sont en feu! Volks en a vendu 8635 unités depuis entre janvier et juin, une hausse de 103,6% par rapport à la même période en 2017.

Jeep Wrangler

Entièrement renouvelé pour l’année-modèle 2018, le Wrangler a connu une première moitié d’année tout simplement exceptionnelle. D’un bout à l’autre du pays, Jeep en a vendu 16 396 unités durant les six premiers mois de 2018. Il s’agit d’une hausse fulgurante de 98,5% par rapport à la première moitié de l’année précédente.

Kia Niro

Trop méconnu, le Kia Niro commence bon an mal an à attirer l’attention qu’il mérite. Ce véhicule à hayon, disponible en versions hybride et hybride rechargeable, a vu ses ventes augmenter de 97,8% depuis l’an dernier. Reste qu’avec un total de 1234 unités vendues, le Niro demeure un modèle plutôt marginal dans le paysage automobile canadien.

Subaru Crosstrek

Le nouveau Crosstrek semble faire son effet chez les concessionnaires Subaru du pays. Avec 7782 unités vendues durant la première moitié de l’année 2018, le petit VUS japonais a vu ses ventes presque doubler avec une augmentation de 97,3%.

Chevrolet Traverse

Avec la nouvelle génération de son Traverse, Chevrolet présente enfin un produit intéressant dans la catégorie des VUS à trois rangées de sièges. Les consommateurs semblent le reconnaître puisque les ventes du Traverse sont en forte hausse. Elles sont passées de 1958 unités durant la première moitié de 2017 à 3596 unités pour celle de 2018, une hausse de 83,7%.

Mitsubishi Outlander

Le Mitsubishi Outlander a beaucoup fait parler au cours des derniers mois en raison de sa nouvelle version hybride rechargeable. Les ventes du modèles ont d’ailleurs explosé de 60%, passant de 3504 unités vendues durant les six premiers mois de 2017 à 5605 unités vendues pour la première moitié de 2018.

Source: googdcarbadcar.net