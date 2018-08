Ce candidat du Parti conservateur du Québec invite à «prier pour la fin de l’avortement»

Malgré le fait que l’avortement soit un droit au Québec, le candidat du Parti conservateur du Québec dans Matane-Matapédia, Paul Vignola, s’affiche ouvertement contre les interruptions volontaires de grossesse.

Le camionneur de profession a partagé de nombreuses publications de Campagne Québec-Vie, invitant les gens à «prier pour la fin de l’avortement».

Photo capture d'écran Facebook

Photo capture d'écran Facebook

Le président de la campagne Québec-Vie, Georges Buscemi, un chrétien et militant pro-vie, appuie ouvertement et «à 100%» l’organisation Ta vie ton choix qui prétend «guérir» les homosexuels. Dans une entrevue à CHOI Radio X en septembre 2017, il a aussi défini l’homosexualité comme étant un «désordre» et une «tendance mal ordonnée».

En plus de s’opposer à l’avortement, Paul Vignola s’est aussi positionné contre le mariage gai, félicitant un pâtissier chrétien qui a refusé de faire un gâteau de mariage à un couple d’homosexuels.

Photo capture d'écran Facebook

Le candidat conservateur de Matane-Matapédia semble aussi en avoir contre les athés, agnostiques et s’affiche aussi contre l’islam. Selon lui, «si le Christianisme disparaîtrait un ce serait LA FIN DU MONDE. (sic)»

On lui rappelle au passage que les «si» mangent les «rait».

Photo capture d'écran Facebook

Photo capture d'écran Facebook

Photo capture d'écran Facebook

Contenu alternatif

Alors que le Directeur général des élections surveille de près les groupes de pression comme Québec Fier sur les médias sociaux et que le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence s’inquiète de l’avènement de petits médias alternatifs qui mélangent allègrement informations, opinions et théories du complot, la grande majorité du contenu que partage Paul Vignola sur sa page Facebook provient de médias alternatifs ultraconservateurs.

Photo capture d'écran Facebook

Photo tirée de Facebook

Presque la totalité du contenu partagé par le candidat provient de Dagger News, un média alternatif américain ultraconservateur et Pro-Trump. Il relaie également des articles pseudo-journalistiques de sources douteuses.