Un passage à Dans l’œil du dragon, ça ne change pas le monde sauf... pour Claudia Poulin et Dominic Dubé, les fondateurs d’Evive, jeune entreprise qui vend des smoothies en cubes surgelés.

Depuis leur participation à l’émission en juin dernier, alors qu’ils ont accepté une offre de partenariat avec Martin-Luc Archambault et Caroline Néron, la demande est montée en flèche. En trois semaines, ils ont enregistré une croissance des ventes de 800 % et le nombre de clients ne cesse d’augmenter.

« L’impact a été immédiat, raconte Dominic Dubé. Il nous a fallu réagir très vite. »

Le duo d’entrepreneurs, qui forme aussi un couple dans la vie, doit apprendre à gérer la croissance à vitesse grand V. Au début, ils ont fait appel aux amis et à la famille qui sont venus les aider à emballer les 1575 commandes à livrer (au lieu des 200 commandes hebdomadaires habituelles). Aujourd’hui, ce sont plus de 2000 commandes qui sortent chaque semaine de l’usine de Saint-Hyacinthe.

Evive prévoyait vendre 1,5 million d’emballages de frappés en 2018 ; elle vise maintenant en écouler 2,5 millions. De 700 clients au 12 juin, elle en compte maintenant plus de 2000.

Rapidement, ils ont pris la décision de déménager dans un local plus grand et d’embaucher six personnes, portant le total des effectifs à 20. Un chiffre qui augmentera bientôt puisqu’ils prévoient recruter cinq personnes de plus dans les prochaines semaines pour pourvoir de nouveaux postes en ventes, en marketing et en logistique.

Ils ont aussi ajouté un quart de travail la nuit, et M. Dubé a même dû installer un lit de fortune à l’usine pour les soirs où il n’a pas le temps de rentrer chez lui.

D’étudiants à entrepreneurs

Rien ne prédestinait Claudia Poulin et Dominic Dubé à devenir entrepreneurs. Elle est diplômée en psychoéducation et lui en génie mécanique. Adepte d’une alimentation saine, Claudia a commencé à développer des recettes de frappés remplis de nutriments durant ses études. De fil en aiguille, elle et Dominic ont mis au point le concept de cubes surgelés qui facilitaient la préparation.

Ils ont commencé à en faire la distribution dans un commerce de l’Estrie. Aujourd’hui, leurs produits sont distribués dans 700 points de vente.

Evive fait aussi la vente en ligne avec un concept de boîtes mensuelles livrées à domicile.

Elle, c’est un peu l’âme de l’entreprise, celle qui conçoit les recettes, alors que lui voit davantage à la gestion quotidienne. « On a chacun nos forces qui se complètent bien », explique Claudia Poulin.

Ronde de financement

Au départ de leur entreprise, ils ont fait partie de l’incubateur du Centre de recherche et développement de Saint-Hyacinthe.

« C’est ce qui nous incités à installer notre usine de production à proximité, alors que nos bureaux sont à Montréal », raconte Claudia.

Pour les deux associés, il n’y aura pas de vacances cet été. Ils veulent finaliser l’entente de partenariat avec les deux dragons.

Ils mènent également une ronde de financement pour aller chercher 1 M$ qui servira à acheter de nouveaux équipements et augmenter leur inventaire. Ils veulent aussi lancer un site web transactionnel aux États-Unis dès 2019.

Ils ont d’ailleurs établi de bons contacts chez nos voisins du Sud lors de leur participation à Foodbytes Montréal, une compétition de start-ups du domaine agroalimentaire, en mai.

Que retiennent-ils de ces dernières semaines ? « On avait envisagé différentes étapes de croissance, mais on n’a jamais prévu que la demande pourrait quintupler, raconte Dominic Dubé. Il ne faut pas hésiter à prévoir des scénarios plus ambitieux pour mieux se préparer à y faire face. »

