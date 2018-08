Encore une victoire pour le vétéran Bruno Langlois

Le cycliste Bruno Langlois continue d’accumuler les victoires même à l’étranger. Le vieux routier de 39 ans a remporté en solitaire lundi la 3e étape du 68e Tour de Guadeloupe, une épreuve UCI de l’America Tour.

La course longue de 155 km s’est élancée de Gourbeyre pour se terminer à Goyave. Langlois a coiffé le fil d’arrivée en 3 h 36 min 16 s.

Le Québécois s’est même permis de fausser compagnie au groupe en échappée qu’il avait rejoint pour rouler seul en tête pendant environ 40 kilomètres.

Un autre vétéran, Francisco Mancebo, 42 ans, 4e du Tour de France 2005, a terminé au 4e rang de l’étape.

« J’ai flairé un coup dangereux et j’ai vu les meneurs en difficulté. Des gars ne prenaient pas leur relais, alors j’ai insisté un peu plus et je me suis retrouvé seul. Pendant 20 km à la fin, j’avais un vent de face et je devais gérer l’effort en restant aérodynamique le plus possible. J’ai réussi ! » a commenté le vainqueur qui pointe désormais au 4e rang du classement général, à une petite seconde du podium et encore six jours à compléter.

Increvable

En 2012, avec l’équipe Garneau-Québecor, Langlois avait terminé au 2e rang du Tour de Guadeloupe derrière le gagnant Ludovic Turpin. Après un titre de champion canadien en 2016 et une bonne saison en 2017, le cycliste ne veut pas ralentir.

Le 22 juin 2018, il a terminé au 6e rang du Championnat canadien à Saguenay. Auteur de quelques victoires au Québec, il a terminé au 3e rang de la dernière étape de son 20e Tour de Beauce en carrière.

En Guadeloupe, il s’aligne avec l’équipe Air Antilles Barbados. L’objectif est de mettre la main sur de précieux points UCI.

Propriétaire de la jeune entreprise Vélo Cartel à Québec, Langlois pourrait ensuite être au départ le mois prochain des Grands prix cyclistes de Québec et Montréal pour la 8e fois depuis 2010.