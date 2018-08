Julie Houle et Sébastien Benoît animeront «La poule»

Sébastien Benoît a participé à Charivari à titre de concurrent en 1990. En ondes, quand Guy Mongrain a demandé au jeune homme ce qu’il voulait faire dans la vie, ce dernier a répondu : « Vous remplacer à Charivari. » Vingt-huit ans plus tard, Sébastien Benoît a remporté son pari... Du moins, en partie.

TVA n’ayant pas de plan pour ressusciter Charivari, Sébastien Benoît pilotera La poule aux œufs d’or en compagnie de Julie Houle à compter du 22 août. Le tandem succède à Guy Mongrain, qui a quitté le nid en juin après 25 ans de loyaux services.

Le contrat des animateurs a été conclu le mois dernier après quelques séances tests. L’enregistrement d’une émission pilote aura lieu dans deux semaines.

« En allant à TVA, j’ai remarqué à quel point La poule, c’est spécial, confie Sébastien Benoît. C’est quelque chose de profondément ancré dans le cœur des gens. Nous allons en prendre soin. »

Julie Houle, qui épaulait Guy Mongrain aux commandes de l’émission depuis 10 ans, aborde cette nouvelle étape de manière sereine, même si elle sait combien La poule aux œufs d’or est regardée. La saison dernière, ils étaient près d’un million à caqueter devant leur écran chaque mercredi soir, selon les données confirmées de Numéris.

« Je suis assez zen, parce qu’on change la formule et qu’on part avec de bonnes assises, déclare la coanimatrice. Et maintenant, la pression est répartie sur deux personnes. »

Quant à Sébastien Benoît, reprendre les rênes d’une émission à succès, il connaît. Radio-Canada lui a confié La Fureur post-Véro en 2003, et TVA l’a choisi pour gérer les célibataires d’Occupation double en 2012. « Je vois ça comme une marque de confiance », souligne celui qui retrouvera son micro à Rythme FM le 13 août.

Nouvelle couvée

À quoi ressemblera La poule nouvelle couvée ? La mécanique demeure la même. Ceux qui gratteront trois télés continueront de tourner des roues, ouvrir des portes et choisir entre l’œuf ou l’enveloppe.

TVA a cependant revampé la dynamique du rendez-vous. Sébastien Benoît et Julie Houle accompagneront chacun un candidat tout au long des jeux, histoire de créer un esprit de compétition amicale.

« On est plus dans l’action, indique Julie Houle. On voulait amener ça ailleurs. On espère mettre le gagnant encore plus en valeur. C’est pour ça qu’on aime des émissions comme Le banquier et Le mur. Les gens s’attachent aux participants. Ils veulent qu’ils gagnent. »

Pour sa part, Sébastien Benoît qualifie La poule aux œufs d’or de « vraie téléréalité ».

« J’aime le côté ultra démocratique. Contrairement à n’importe quel autre quiz, les candidats ne passent pas d’audition, ils n’ont pas de test de connaissances générales... Comme animateur, il faut qu’on les dorlote, parce que, pour certains, c’est un stress énorme de venir à la télévision. »

► La poule reprend son envol à TVA le mercredi 22 août à 19 h.