Le maire de Château-Richer rencontre la ministre Tremblay pour améliorer la sécurité routière

Quelques jours après le plongeon spectaculaire d’un camion sur une résidence de l’avenue Royale, à Château-Richer, le maire du secteur a rencontré la ministre Véronyque Tremblay lundi pour réclamer des changements.

À moins de deux mois des élections provinciales, le maire Jean Robitaille ne s’attend pas à des améliorations immédiates, mais il souhaite éviter un autre drame. La rencontre a été organisée par la députée locale, Caroline Simard.

«Ce sont les premières discussions, mais c’était important de le faire. On a parlé de notre projet de contournement. Évidemment, la route n’existe pas, et il n’y a pas de fonds disponibles. Mais des programmes pourraient améliorer la route actuelle. On s’est assuré aussi que le ministère des Transports sera sur les lieux pour examiner toute la signalisation pour une meilleure sécurité», a confié le maire.

Trafic lourd important

À cet endroit, la fameuse montée de Saint-Achillée dessert deux carrières et plusieurs sablières. Le trafic lourd y est donc très important. «On va regarder si la loi permet de diminuer les heures de transport», précise le maire Robitaille.

Jeudi dernier, une résidente de l’avenue Royale a eu la peur de sa vie quand un véhicule lourd est tombé de la route pour venir s’écraser dans sa cuisine, où elle se trouvait. Le conducteur du camion, un homme dans la soixantaine, a été blessé, mais sa vie n’est pas en danger.