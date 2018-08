Le Québec «goûte à la médecine caquiste depuis quatre ans», dénonce le député Mathieu Traversy

Une vidéo d’archives publiée vendredi par le député de Terrebonne, Mathieu Traversy, fait beaucoup réagir sur la toile.

L'extrait partagé se déroulait il y a 6 ans jour pour jour et montre le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, présenter son candidat dans Terrebonne... Gaétan Barrette!

Pour ceux qui l'ignoraient, l’actuel ministre de la Santé est un transfuge qui avait fait le saut en politique à l’époque avec la CAQ.

«Il a son franc-parler, mais c’est un homme d’action et c’est ça qu’on a besoin au Québec, c’est un homme de résultats comme le Dr Barrette. Le Dr Barrette a une vision très claire, des objectifs très clairs et il va vous les présenter dès maintenant», disait le chef caquiste en présentant son candidat, il y a six ans.

Photo d'archives Didier Debusschere

Pour sa part, Gaétan Barrette avait attaqué les libéraux qui selon lui n'avaient «rien fait depuis quatre ans». «Beau programme... Bravo!», avait-il lancé.

«Je sais comment ça marche et ça se fait au pied levé. Et le candidat qui vous dira que c’est simpliste, ben ça se traite! Il y a des médicaments pour ça! Qu’il aille voir un médecin de famille», avait-il aussi ajouté.

Cet extrait vidéo a été grandement relayé sur les médias sociaux et comptait plus de 55 000 visionnements sur Facebook et Twitter, au moment d'écrire ces lignes.

«Le Québec goûte à la médecine caquiste depuis 4 ans... En avez-vous assez?», a demandé le député péquiste Mathieu Traversy.

Plus ça change, plus c'est pareil?