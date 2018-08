Les Chic-Chocs coupés à blanc en Gaspésie

« Si on continue comme ça, d’ici une vingtaine d’années, il n’y aura plus de caribous en Gaspésie », prévient le biologiste Martin-Hugues St-Laurent, directeur de recherche en écologie animale à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).

Le Journal a compilé des images satellites prises au-dessus de la réserve faunique de Matane entre 1984 et 2016. D’une année à l’autre, on constate la progression des coupes et des chemins forestiers de plus en plus alarmante dans le territoire, vers le nord et les sommets.