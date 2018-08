TROIS-RIVIÈRES | Le parcours de Jacques Villeneuve, à son retour dans la discipline du Rallycross, s’est terminé en demi-finale dimanche au Grand Prix de Trois-Rivières.

Classé quatrième et dernier de sa vague, il n’avait qu’à doubler un adversaire pour assurer sa place en finale.

Le problème, c’est que cet adversaire, c’était Patrik Sandell, l’un de ses deux coéquipiers au sein de l’écurie Subaru USA et avec lequel il partageait la deuxième ligne sur la grille de départ.

« Je savais que ça allait être compliqué au départ, a raconté Villeneuve d’entrée de jeu. J’ai freiné plus tôt pour lui ouvrir la porte au premier virage. Ça m’a énervé. Mais bon, mon coéquipier devait passer. Il fait le championnat au complet. Ce qui comptait c’était de l’aider à accéder à la finale et à accumuler des points. Après, j’ai perdu ma concentration pour le reste de la course. »

Abandon tardif

Cette dernière course n’a pourtant pas été de tout repos pour Villeneuve même s’il a dû respecter les consignes d’équipe.

Photo Agence QMI, Andréanne Lemire

« J’ai d’abord frappé un mur, a-t-il relaté, ce qui a endommagé mon train arrière. Puis, j’ai tapé le mur une autre fois au dernier des six tours de la course, ce qui a provoqué une crevaison. »

Si bien que Villeneuve n’a jamais vu le drapeau à damier, contraint à l’abandon dans le tout dernier virage du tracé.

« Oui, j’en redemande »

Malgré les circonstances, Villeneuve dresse un bilan positif de son expérience en Rallycross qu’il a renouvelée après quatre ans d’absence. En espérant qu’il pourra y donner suite.

« Oui, j’en redemande, répond-il. Je me suis bien amusé. J’ai toujours la piqûre, sinon je ne serais jamais revenu. La possibilité de faire la saison au complet l’an prochain est un souhait très cher, mais je n’ai aucun contrôle sur mon avenir.

« J’ai senti une belle chimie au sein de l’équipe et on m’a dit qu’on était satisfait de mon comportement. C’est une organisation hors pair et très professionnelle. »

Doublé Volkswagen

La finale de la catégorie ARX a été dominée par les deux Volkswagen Beetle, pratiquement intouchables depuis le début du week-end.

L’Américain Scott Speed a ainsi orchestré un doublé pour l’écurie Andretti quand il a devancé son compatriote Tanner Foust.

Un autre Américain, Ken Block, s’est classé troisième devant Sandell et Chris Atkinson, tous deux des coéquipiers de Villeneuve. Le Canadien Steve Arpin a rallié l’arrivée au sixième et dernier rang de la finale.

L’Estage résiste à Ranger

Pour sa part, Antoine L’Estage, de Saint-Jean-sur-Richelieu, a connu un week-end parfait dans la catégorie des CXE.

Mais ses victoires lors des trois épreuves préliminaires, puis en demi-finale et en finale ont été acquises non sans la menace constante du pilote de Granby, Andrew Ranger.

Des batailles musclées certes, mais dans les règles de l’art et qui ont fait le bonheur des spectateurs.

Résultats

Championnat de Rallycross des Amériques ARX

1. Scott Speed (É.-U.) Volkswagen Beetle 5 min, 04,030 s 2. Tanner Foust (É.-U.) Volkswagen Beetle 5 min, 06,699 s 3. Ken Block (É.-U.) Ford Focus 5 min, 08,364 s 4. Patrik Sandell (SUÈ) Subaru WRX 5 min, 09,209 s 5. Chris Atkinson (AUS) Subaru WRX 5 min, 10 145 s 6. Steve Arpin (CAN) Ford Focus 5 min, 12 631 s

Exclu de la finale

Jacques Villeneuve (CAN) Subaru WRX - Rene Munnich (ALL) Ford Fiesta - Oliver Bennett (G.-B.) Mini Cooper -

► Prochaine course : Austin (Texas), 29 et 30 septembre

Championnat du monde de Rallycross

1. Johan Kristoffersson (SUÈ) Volkswagen Polo 5 min, 00,190 s 2. Timmy Hansen (SUÈ) Peugeot 208 5 min, 00,886 s 3. Sébastien Loeb (FRA) Peugeot 208 5 min, 02,237 s 4. Mattias Ekström (SUÈ) Audi S1 5 min, 03,556 s 5. Petter Solberg (NOR) Volkswagen Polo 5 min, 04,228 s 6. Janis Baumanis (LET) Ford Fiesta 5 min, 04,228 s

Exclu de la finale

Andreas Bakkerud (NOR) Audi S1 - Kevin Hansen (SUÈ) Peugeot 208 - Niclas Grönholm (FIN) Hyundai i20 - Kevin Eriksson (SUÈ) Ford Fiesta - Robin Larsson (SUÈ) Ford Fiesta - Guerlain Chicherit (FRA) Renault Mégane - Timur Timerzyanov (RUS) Hyundai i20 - Grégoire Demoustier (BEL) Peugeot 208 - Jérôme Grosset-Janin (FRA) Renault Mégane -

► Prochaine course : Lohéac (France), 2 et 3 septembre