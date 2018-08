Projet de casino à Québec: Sébastien Proulx se moque de la CAQ

Les nuances apportées par François Legault concernant la promesse faite par ses candidats de la Capitale-Nationale pour un nouveau casino en zone touristique à Québec démontrent toute «l’incohérence» de la CAQ, s’est moqué lundi le libéral Sébastien Proulx.

En mai dernier, les candidats caquistes de la Capitale-Nationale ont dévoilé – sans leur chef – un premier engagement: celui de relocaliser le Salon de jeux de Québec, actuellement situé en zone défavorisée, pour mieux ouvrir un «véritable casino , là où sont les touristes, dans le secteur du Port ou sur le boulevard Laurier.

«Ça n’a aucun bon sens», a pesté le premier ministre Philippe Couillard, lors d’une visite dans Charlevoix, le mois dernier, convaincu que la construction d’un nouveau casino à Québec nuirait à celui situé à La Malbaie, le chef libéral a indiqué que cet engagement démontrait, du côté de la CAQ, une «méconnaissance profonde de la réalité régionale» de Charlevoix.

De passage à Saint-Siméon, samedi, M. Legault a corrigé le tir en assurant que jamais un gouvernement de la CAQ n’ouvrirait un casino à Québec si les études laissaient poindre des impacts négatifs pour le Casino de Charlevoix.

«Ça ne tient pas la route»

Selon le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx, François Legault vient d’envoyer le signal à ses candidats de Québec que ce qu’ils ont mis de l’avant en mai dernier «ne marche pas».

«C’est comme s’il leur avait dit déjà : ce que vous avez promis, ça ne tient pas la route», s’est moqué le député libéral de Jean-Talon.

«C’est particulier, je pense que M. Legault va avoir de la difficulté à être cohérent tout au long de cette campagne-là, a ajouté M. Proulx. Je pense que c’est une marque de commerce qui lui colle à la peau.»

Rien n’est encore gagné

Le ministre libéral en a profité pour reprocher aux caquistes d’avoir «festoyé comme si les élections étaient (déjà) gagnées», dimanche dernier, lors de l’annonce des candidatures de l’ex-ministre péquiste Jean-François Simard, dans Montmorency, et du commentateur politique Sylvain Lévesque, dans Chauveau.

«M. Legault, il faut lui dire : l’élection elle n’est pas gagnée et à Québec, il y a des libéraux qui vont se défendre et gagner des comtés», a dit le ministre de l’Éducation.

«Je ne suis pas inquiet pour Véronyque (Tremblay, dans Chauveau), a-t-il ajouté. Je ne suis pas inquiet pour Jean-Talon non plus. Je vais travailler très fort, sans rien prendre pour acquis. Je ne suis pas inquiet pour ma circonscription, mais je vais y être, dans ma circonscription. [...] Vous allez me voir à Québec souvent (pendant la campagne).»

– Avec la collaboration de Diane Tremblay