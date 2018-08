Trump se dit «ouvert» à un nouvel accord nucléaire iranien

Donald Trump s'est dit lundi «ouvert» à un nouvel accord nucléaire avec le régime iranien, tout en confirmant le rétablissement de sanctions économiques contre Téhéran, qu'il accuse de déstabiliser le Proche-Orient.

«Au moment où nous maintenons notre pression économique maximum sur le régime iranien, je reste ouvert à un accord plus global qui concernerait l'ensemble de ses activités néfastes, y compris son programme balistique et son soutien au terrorisme», indique le président américain dans un communiqué.

Ce texte est publié à quelques heures du retour de sanctions économiques décidé après le retrait unilatéral de son pays de l'accord historique sur le nucléaire conclu en 2015 entre l'Iran et les grandes puissances.

La première vague de sanctions américaines, qui prend effet mardi à 04H01 GMT, comprendra des blocages sur les transactions financières et les importations de matières premières, ainsi que des mesures pénalisantes sur les achats dans le secteur automobile et l'aviation commerciale. Elle sera suivie, en novembre, de mesures affectant le secteur pétrolier et gazier ainsi que la Banque centrale.

Ces mesures «intensifient la pression sur Téhéran pour qu'il change de comportement», dit M. Trump, qui n'a cessé de critiquer l'accord depuis son arrivée au pouvoir, adoptant une attitude très hostile envers l'Iran.

Les entreprises qui contourneraient ces sanctions risquent «de graves conséquences», prévient-il.

Toutefois la semaine dernière, le président américain a créé la surprise en affirmant être prêt à rencontrer les dirigeants iraniens «quand ils veulent».

Une ouverture qui a laissé le régime iranien de marbre: «Est-ce que vous pensez que cette personne (Trump) est une personne avec laquelle on peut négocier? Ou est-ce qu'il ne fait que faire l'intéressant?», a répondu le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif.