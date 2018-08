Un homme de 20 ans manque à l’appel à Québec

La police de Québec sollicite l’aide du public afin de retrouver un homme de 20 ans dont la famille craint pour la sécurité.

Michaël Arseneault a quitté sa résidence familiale dans le secteur de L’Ancienne-Lorette dans la nuit de dimanche à lundi, vers 2 h 30, à bord d’un véhicule Kia Stinger 2018 de couleur noire.

Photo courtoisie SPVQ

Il est possible qu’il se trouve en Beauce ou dans l’État du Maine aux États-Unis.

«Nous avons des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», précise Mélanie Jobin, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec.

Le disparu mesure 1 mètre 75 et pèse 169 livres. Il a les cheveux blonds, les yeux bruns et il portait un t-shirt blanc et un pantalon court gris la dernière fois qu’il a été vu.

Toute information concernant cette disparition peu être transmise au 911 si une intervention immédiate est nécessaire ou au 418-641-AGIR (2447) de façon confidentielle. Pour les gens de l’extérieur de Québec, il faut composer le 1-888-641-AGIR.