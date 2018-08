Un multirécidiviste écope d’une peine de 9 ans prison

Un incorrigible voleur de banque a écopé d’une peine de neuf ans de prison pour quatre nouveaux hold-up qu’il avait commis en un mois au printemps 2016.

Depuis l’âge de 21 ans, Eddy Barrette commet des braquages de banque à répétition, visiblement sans pouvoir s’arrêter. En 2016, alors qu’il était sorti de prison depuis peu, Barrette s’était immédiatement remis à la tâche pour faire quatre vols en 36 jours.

Il s’était présenté, chaque fois, vêtu d’un manteau noir, de gants de cuir, une tuque sur la tête, des lunettes fumées ainsi qu’un cache-col dans la figure avec une arme dissimulée pour demander l’argent du tiroir-caisse à un employé. À la Banque CIBC de la Haute-Ville et aux caisses Desjardins de l’avenue De Bourlamaque et de la rue Marie-de-l’Incarnation, il avait ainsi empoché 2030 $, 1000 $ et 1750 $.

Il s’en était également pris à une cliente d’une banque du boulevard Pierre-Bertrand qui était en train de faire un dépôt dans un guichet automatique. Il était reparti chez lui, à moins de 400 mètres de cette institution financière, avec 230 $.

Il avait finalement été arrêté grâce à des billets de banque tachés remis lors du premier vol. Il s’agit d’un équipement appelé « paquet voleur » qui contient un explosif qui disperse de la poudre rouge sur les billets. Barrette avait tenté de déposer les billets volés dans un guichet automatique. Grâce aux bandes vidéo, il avait alors été reconnu, puis arrêté.

Longue carrière

La feuille de route de Barrette est impressionnante, lui qui a été incarcéré pour un total de 24 ans au cours des 25 dernières années, recommençant inlassablement ses vols de banque dès qu’il était libéré. Des peines de trois, six et huit ans n’ont pas réussi à lui faire changer de comportement.

En plus des crimes de 2016, Barrette a ainsi 16 antécédents de vols qualifiés.

Aujourd’hui âgé de 60 ans, Eddy Barrette a reçu une sentence de neuf ans de détention. En raison de la détention provisoire, l’homme devra donc purger encore cinq ans et neuf mois de prison.

Or, le multirécidiviste des vols de banque a été déclaré délinquant à contrôler pour six ans suivant sa sentence, ce qui veut dire qu’il sera sous lourde surveillance.