Une spécialiste du marketing représentera la CAQ dans Hochelaga-Maisonneuve

MONTRÉAL | La CAQ a choisi la «stratège marketing» Sarah Beaumier pour porter ses couleurs dans la circonscription d’Hochelaga-Maisonneuve, en vue des élections du 1er octobre prochain.

Mme Beaumier, présentement enceinte de son troisième enfant, est titulaire d’une maîtrise en marketing de l’École des hautes études commerciales (HEC) de l’Université de Montréal et d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia.

Elle a cumulé plusieurs emplois dans les domaines du marketing et de la gestion, notamment chez Merck Canada, Novo Nordisk, au Consulat général du Canada à New York, au «Globe and Mail» et plus récemment, à l’agence Touché!.

«Sarah représente absolument tout ce que les citoyens d’Hochelaga-Maisonneuve peuvent espérer d’une candidate. Elle est jeune, dynamique, elle inspire la confiance et a une vision bien établie des enjeux chers aux Québécois», a commenté le chef caquiste, François Legault, par communiqué, lundi.

Pour sa part, la candidate dit avoir été séduite par le «souffle nouveau» que représente la formation politique.

«J’ai le profond désir de changer les choses. Pour moi, il n’y a rien de plus naturel que de poser ma candidature auprès d’une formation politique qui représente mes valeurs et avec laquelle je partage l’espoir d’un Québec meilleur», a-t-elle commenté.

La circonscription d’Hochelaga-Maisonneuve risque d’être âprement disputée. Selon une projection réalisée par l’analyste Bryan Breguet à partir d’un sondage LCN/Léger de juin dernier, Québec solidaire (Alexandre Leduc) était favori pour remporter ce siège, suivi de près par le Parti québécois (Carole Poirier, députée sortante), puis la CAQ.