Vince Cauchon aura sa propre émission à CHOI Radio X

C’était une question de temps avant que le «gars des sports» de CHOI Radio X, Vincent Cauchon, anime sa propre émission.

En effet, Cauchon s’éloignera quelque peu de sa case horaire habituelle du retour à la maison et s’installera dans le mid-morning à compter du 13 août, de 9h30 à 11h30.

Il sera avec Laurence Gagnon. Les auditeurs ont d’ailleurs pu entendre cette dernière ici et là cet été pour des remplacements et en compagnie de Jeff Fillion lors de la dernière saison radiophonique.

«Je vois ça comme un tremplin extraordinaire pour Laurence Gagnon, le futur féminin de la radio à Québec. Elle a plein de qualités qui ne se coachent pas. Une naturelle», a indiqué Cauchon au journaldequebec.com.

Photo courtoisie

Outre Laurence, Alexandre Leblond collaborera également, selon un communiqué de presse envoyé lundi matin.

Photo courtoisie

«On va parler d’à peu près tout... sauf de sports! Un show léger, divertissant et rien de trop sérieux. Les éléments essentiels du show : beaucoup d’interactions avec les auditeurs et du gros fun», a déclaré celui débuté à Radio X en 2003.

Cauchon continuera de parler de sports avec Dominic Maurais le matin. Le lundi et le vendredi et il fera une apparition dans le show de Jeff Fillion et il sera avec Denis Gravel, dans le retour, sur demande.