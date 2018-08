Fallout 76: pas sur Steam?

Le lancement de la version bêta de Fallout 76 approche à grands pas, et Bethesda a enfin offert un peu plus de détails sur l'événement. À notre grande surprise, la bêta ne sera pas sur Steam!

Ce n’est pas que pour la version bêta, non plus. Il faudra absolument utiliser Bethesda.net pour jouer à la version finale sur PC; celle-ci ne sera pas sur Steam.

« La bêta et le jeu seront disponibles sur Xbox One, PlayStation 4 et PC (via Bethesda.net seulement) », peut-on lire dans la foire aux questions du site web.

Ceci étant dit, cette décision est peut-être temporaire. Rappelons que Fallout Shelter a pris pas mal de temps avant de débarquer sur Steam!

Un test plutôt complet

Dans la F.A .Q., on apprend également que la version bêta aura le jeu complet et que votre partie sera sauvegardée pour le lancement.

Parce qu’il n’y aura aucun accord de confidentialité, les joueurs VIP qui auront accès à la version bêta pourront jaser de leurs expériences sans retenue, en plus de partager avec nous leurs captures d’écran. Soyez généreux, on veut tout savoir!

Fallout 76 devrait sortir le 14 novembre 2018 et se joue en ligne seulement. À suivre...