Affiches préélectorales anti-libéraux et caquistes: l’injonction des syndicats débattue

Les syndicats ont plaidé devant les tribunaux «l’importance de la liberté d’expression politique» et l’urgence de réinstaller leurs affiches préélectorales anti-libéraux et caquistes afin de véhiculer leur message avant le déclenchement des élections.

L’injonction qui demande à la Ville de Québec de s’abstenir de retirer les pancartes d’une campagne d’affichage a été mise en délibéré par le tribunal. Les syndicats et la Ville ont présenté leurs arguments mardi matin au palais de justice de Québec, devant la juge France Bergeron, qui devait rendre sa décision après quelques heures.

En plus de plaider la liberté d’expression politique régie par nos chartes, l’avocat de la coalition syndicale, Gaston Nadeau, a martelé que le règlement municipal ne permet pas d’empêcher l’affichage «électoral». «En l'espèce, il n’y a pas de restriction dans le règlement municipal [...] On vous demande d’appliquer le règlement correctement», a indiqué Me Nadeau, soulignant que les pancartes électorales étaient exclues du règlement d’urbanisme encadrant l’affichage.

Il a ajouté que les pancartes qui ont été installées sur des poteaux d’utilité publique sont des affiches «électorales», relatives à une élection, soutenant «qu’une affiche peut exister en dehors d’une période électorale».

Selon les syndicats, il y a urgence d’agir, principalement parce que le premier ministre Philippe Couillard pourrait déclencher les élections à tout moment. Les syndicats, qui affirment devant le tribunal qu’ils entendent «installer à nouveau» les pancartes, devront les retirer lors de la période électorale. Ils doivent respecter la loi provinciale, qui ne permet que les dépenses électorales de partis enregistrés officiellement par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ).

Litige

Il y a 15 jours, la Ville a retiré les affiches des poteaux d’utilité publique, avisant les syndicats qu’ils s’exposaient à des amendes totales de 400 000 $.

La Ville admet que son règlement ne parle pas des affiches électorales parce que la loi provinciale s’applique.

L’avocat de la Ville de Québec, Yves Jobin, a plaidé que le DGEQ encadre l’affichage électoral qui doit se restreindre, selon leurs arguments, à une période électorale précise.

La Ville affirme ne pas avoir pour intention d'interdire les messages politiques, mais l’affichage sur les panneaux d’utilisation publique, pour des questions de sécurité et de possible nuisance.

«Il faut requérir l’autorisation de la Ville si on veut afficher dans l’espace public», a indiqué Me Jobin, ajoutant qu’il est impossible de demander la suspension temporaire d’un règlement.

Il critique par ailleurs le caractère urgent de l’injonction qui a été déposée plusieurs jours après le retrait des affiches. «On aurait été devant vous bien avant», a dit Me Jobin.

Par ailleurs, la Ville estime que les syndicats n’ont pas été brimés, puisqu'ils ont continué à faire de l’affichage sur les panneaux-réclames et de la publicité dans les médias.

Avoir du front

Des arguments vivement réfutés par les syndicats qui soutiennent que le choix d'un mode d’expression leur appartient.

«Il faut avoir du front pour nous reprocher d’avoir attendu 15 jours pour [...] demander une injonction si la situation était aussi urgente, alors que la Ville de Québec et Me Yves Jobin nous ont invités à présenter une nouvelle demande d’autorisation par rapport à nos affichages. Et là, on a perdu une semaine en présumant de la bonne foi de la Ville», a dit le directeur québécois du SCFP, Marc Ranger.