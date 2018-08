Un gros défi pour Simon Kean au Centre Vidéotron

Le poids lourd Simon Kean fera face au plus important défi de sa carrière contre l’Ontarien Dillon Carman, le 6 octobre, au Centre Vidéotron. Un combat qui devrait lui permettre de s’approcher encore un peu plus d’une position d’aspirant à un titre mondial.

C’est ce que le Trifluvien, invaincu en 15 duels (14 K.-O.), n’a pas hésité à répondre quand la question lui a été posée à l’issue de la conférence de presse dévoilant cette troisième carte d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) en six mois qui sera présentée à l’amphithéâtre de Québec.

« Il est grand et j’ai de la difficulté avec des gars qui sont grands parce que j’ai moins de repères. Je devrai m’ajuster avec des partenaires d’entraînement. Si j’ai une chance de l’éteindre, je vais l’éteindre, mais j’aimerais faire plusieurs rounds. Mon objectif est d’être champion du monde et je ne pense pas que les championnats du monde vont se gagner toujours en deux, trois rounds.

« Il m’a glissé entre les griffes au niveau amateur et je me rappelle qu’il m’avait lancé quelque chose d’arrogant dans un événement. J’aurais aimé l’affronter quand il était champion canadien. Je vais venger une autre fois Éric Martel [un ami] », a raconté le géant de 6 pi 5 po.

« Il veut continuer à monter dans les classements mondiaux pour avoir un championnat du monde à la fin. L’important est son développement et on ne veut pas brûler les étapes ni aller trop vite », a-t-il assuré.

« C’est un gros défi. Vous avez vu le kid, c’est un monstre ! Je dois m’entraîner fort au gym et rester intelligent. Simon a bien fait contre Braidwood, mais Braidwood n’est pas proche de mon niveau. Simon et moi sommes les deux meilleurs boxeurs au Canada chez les poids lourds », a dit l’athlète de 32 ans.

Vincent Thibault (6-0, 2 K.-O., Charlesbourg) et Clovis Drolet (6-0, 3 K-.O., Beauport) seront aussi en action. Leurs adversaires seront dévoilés plus tard.

« On est quasiment rendus comme une équipe de sports, comme les Remparts ou le Rouge et Or. Le Centre Vidéotron, c’est notre domicile et quand on n’y est pas, c’est comme si on boxait à l’étranger. »