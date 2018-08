Un géant toujours actuel

Trente ans après son décès, Félix Leclerc continue d’influencer les artistes québécois, bien qu’avec les années, un nombre moins élevé de jeunes auteurs-compositeurs-interprètes se réclament du célèbre chansonnier.

En entrevue au Journal, plusieurs chanteurs issus de différentes générations s’entendent pour dire que Félix Leclerc demeure « un classique ». Quelques-uns vont plus loin en disant non seulement qu’il jouit du statut de géant immortel, mais qu’il inspire leur travail.

Photo d'archives Émile Bilodeau

C’est notamment le cas d’Émile Bilodeau, qui aime bien se décrire comme un « disciple » du poète décédé le 8 août 1988 à Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans. Malgré ses 22 ans, la Révélation 2017 du gala de l’ADISQ a grandi en écoutant du Félix Leclerc. « Mon amour pour la nature québécoise, c’est quelque chose que je n’ai jamais eu peur de mettre de l’avant. Et c’est très Leclerc, tout comme ma fierté nationale, mon amour pour les mots, mon amour pour les rimes et mon amour pour la guitare », déclare le guitariste.

Un nouvel album hommage

Émile Bilodeau officialisera bientôt cette influence en reprenant Les 100 000 façons de tuer un homme sur Héritage, un nouvel album hommage au défunt poète qui paraîtra le 9 novembre sous étiquette GSI Musique. Supervisée par Monique Giroux et réalisée par Simon Leclerc, cette compilation réunira des musiciens qui n’étaient pas encore nés lors du décès du chansonnier, comme Klô Pelgag, Lou-Adriane Cassidy, Sam Harvey, Charles Landry, Matt Holubowski et Lydia Képinski.

Photo courtoisie Lydia Képinsky

Jointe au téléphone, cette dernière avoue qu’elle ignorait tout (ou presque) de Félix Leclerc quand elle a été invitée à participer au disque, mais qu’en parcourant YouTube, elle a « flashé » sur L’an 1, un titre moins connu du monstre sacré. « Je ne m’identifie pas vraiment à ses chansons, parce qu’il est très terroir, mais je trouvais ça cool de refaire L’an 1. Elle avait un côté moins chanson française. Et comme fan de rap, je trouvais ça cool la manière dont le texte était livré. »

Un incontournable

Pour Gregory Charles, Catherine Major et Marie-Élaine Thibert, qui font partie d’une autre compilation hommage lancée en 2008, lors du 20e anniversaire, Félix Leclerc reste un incontournable.

« Le fait qu’on le chante encore, qu’on le lit encore, qu’on le porte toujours au grand écran et qu’on s’y réfère encore prouve bien qu’il a résisté au test ultime du temps, souligne le premier. Son œuvre nous a apporté clarté et fierté nationales, comme celle des compositeurs Chopin pour les Polonais, et Liszt pour les Hongrois. »

« Il fait partie de notre culture profonde, et pas juste en chanson, mais carrément au niveau de notre histoire », ajoute Catherine Major.

Marie-Élaine Thibert, qui a découvert Félix Leclerc en entendant son père gratter sa guitare quand elle était toute petite, tente de poursuivre la tradition en apprenant Le p’tit bonheur à Marie-Félix, sa fille de cinq ans. « J’ai toujours gardé en mémoire chaque mot, chaque note de cette magnifique chanson et elle reste ma favorite. »

Quant au chanteur Michaël, qui a souvent interprété du Félix Leclerc sur scène lorsqu’il faisait partie du spectacle Québec Issime, il aurait aimé avoir « son talent d’écriture ». « Ma chanson préférée est sans contredit Le p’tit bonheur ! Parce que je crois qu’on peut trouver le bonheur à tous les coins de rue », explique-t-il.

– Avec la collaboration de Marie-Josée Roy