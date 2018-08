Une rivale de Michaëlle Jean critique son bilan

Une rivale de Michaëlle Jean, qui veut la remplacer à la tête de l’Organisation internationale de la Francophonie, s’attaque à son bilan marqué par des dépenses controversées et estime qu’elle ferait une gestionnaire plus transparente.

La candidature de cette dernière est notamment appuyée par la France et l’Union africaine.

Selon elle, l’OIF, financée largement par l’argent public du Canada, du Québec et de nombreux pays francophones européens et africains, « pourrait faire beaucoup plus » pour avoir de l’importance sur la scène internationale.