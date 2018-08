[AUDIO] 14 citations d’un candidat du Parti vert qui font sourciller...

En entrevue à l’émission Les midis de la Matanie, à Plaisir 105,3, le candidat du Parti vert dans Matane-Matapédia, Pierre-Luc Coulombe, a mentionné quelques phrases qui font sourciller.

L’aspirant député, qui semblait très nerveux au micro de Keven Tremblay, tentait d’expliquer pour quelles raisons il est en faveur de l’éolien et pourquoi le programme du Parti vert, qui date de 2014, le rejoint.

Voici quelques-unes des citations qui nous ont laissés perplexes:

1. «C’est quand même plus complexe que juste un saut en politique. Moi, mon but de devenir politicien, de me présenter pour les élections ici, c’est de défendre des idées.»

2. «Souvent, on pense en politique qu’il y a deux façons de gagner. Il y a, genre, on peut soit être élu ou soit ne pas l’être.»

3. «Je pense que je peux apporter des bonnes idées que j’espère qui vont soit si je suis élu, je vais pouvoir les utiliser moi-même.»

4. «On peut utiliser ces arguments-là et aller défendre la région de Matane et la région de la Matapédia et la région de la Mitis aux communes... euh au parlement.»

5. «Il faut comprendre que plus qu’on a de la population, plus qu’on a un mot à dire.»

6. «Pour aider les personnes plus âgées ou les personnes en nécessité de besoin...euh de soins de santé.»

7. «Souvent, on pense que faire revenir les jeunes en région, c’est pour les jeunes, c’est une affaire pour les jeunes. Mais je vais essayer de vous expliquer, genre, la théorie économique avec ça.»

8. «Ça fait 4 ans et 28 que l'énergie qu'on garde pour l'éolien...»

9. «C’est vraiment quelque chose que j’aimerais vraiment faire. Il faut changer l’opinion publique québécoise. L’opinion publique québécoise n’est pas pour l’éolien, donc c’est vraiment important de ne pas juste plaider ici, mais plaider à la grandeur.»

10. «La politique pourquoi je m’engage, le plus important, je ne veux pas savoir pourquoi il y a des erreurs dans le passé.»

11. «L’étude ne répond pas à la question: c’est où qu’on devrait faire dans le futur?»

12. «J’ai fait mes études et j’ai aussi beaucoup d’autres opinions. Exemple, pour augmenter la demande d’électricité parce que ça va être important aussi à long terme.»

13. «Souvent, on croit que le Parti vert c’est un parti révolutionnaire, mais tsé, est-ce qu’on demande un moratoire sur l’hydro-électricité qui est certainement moins écologique et c’est fort probablement, et ça je le mentionne par moi-même, parce que j’ai quand même fait mes calculs, moins économiques. Pas rien que écologiques, économiques!»

14. «Est-ce que c’est révolutionnaire? Non! C’est juste du gros bon sens!»

Effectivement, tout ça a beaucoup de bon sens!

Cliquez ici pour écouter l’entrevue intégrale