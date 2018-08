L’Impact fait l’embauche du défenseur Bacary Sagna

L’Impact de Montréal et le défenseur latéral droit et international français Bacary Sagna se sont entendus sur les termes d'un contrat jusqu'à la fin de la saison 2018 assortie d'une année d'option pour la saison 2019, a annoncé l’équipe mercredi.

«Je suis très content de la venue de Bacary, a dit l'entraîneur-chef Rémi Garde dans un communiqué. C'est un joueur avec une immense carrière, qui a encore une grande motivation pour venir aider l'Impact à relever le défi de cette fin de saison. Sa personnalité et son expérience et son jeu apporteront un plus à notre équipe.»

«Bacary apporte une riche expérience acquise aux plus hauts niveaux professionnels qui sera indispensable pour l'équipe en vue de nos derniers matchs de saison régulière et de notre objectif de faire les séries éliminatoires», a ajouté le directeur technique Adam Braz.

Sagna, 35 ans, a passé 10 saisons dans la Premier League anglaise, entre 2007 et 2017. Il a pris part à 267 matchs avec Arsenal et Manchester City. Il a notamment récolté quatre buts et 19 passes décisives, en plus de contribuer à 95 blanchissages pour ses équipes.

Sur la scène internationale, Sagna a représenté la France à 65 reprises, prenant part à la Coupe du monde en 2010 et en 2014 ainsi qu’à l'Euro en 2016.

Plus tôt en soirée, l’Impact avait fait l’acquisition d’une place de joueur étranger des Timbers de Portland pour le reste de la saison 2018, en retour d'un montant d'allocation générale de 50 000$. Si certaines conditions sont atteintes, les Timbers pourraient empocher un montant additionnel de 40 000 $.