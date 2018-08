Ces 10 artistes étaient dans un groupe avant leur carrière solo

Avec raison, armés d'une expérience de plusieurs années, des chanteurs et des chanteuses ont investi temps, argent et efforts à se forger une identité musicale propre après avoir joué un rôle primordial au sein de groupes québécois. Ces 10 artistes en sont la preuve.

Sylvain Cossette – Paradox

Sylvain Cossette Le Journal de Montreal

Impossible d’oublier les longs cheveux de Sylvain Cossette qui mène une prolifique carrière solo depuis plus de 20 ans déjà. Par contre, on ne peut en dire autant du groupe pop-rock dont il a été le chanteur, en anglais, et pour laquelle il s’est déhanché durant les années 1980: Paradox. La formation créée sur sa terre natale en Mauricie, avec l’aide de son frère François Junior, a tout de même eu le temps de lancer deux albums, de proposer de nombreux spectacles au Québec et d’être finaliste aux prix Juno avant de se séparer en 1991. Leur pièce la plus connue? «Waterline».

Yann Perreau – Doc et les Chirurgiens

L’énergie unique de Yann Perreau a porté la formation Doc et les Chirurgiens, un quintette de Joliette qui a vécu une année 1994 riche en réjouissances. En plus d’avoir enlevé les honneurs des concours Cégeps Rock et L’Empire des futures stars, les musiciens ont visité la Belgique où ils ont assuré la première partie des Rita Mitsouko. Sans maison de disques, leur aventure a malheureusement pris fin en 1999. L’interprète de «La vie n’est pas qu’une salope» et «Beau comme on s’aime» est toutefois parvenu à faire encore mieux, lançant cinq albums entre 2002 et 2016.

Marjo – Corbeau

Marjo JdeQ

La bête de scène qu’est Marjolaine Morin alias Marjo n’a pas toujours rugi seule. Quand elle n’avait pas encore 30 ans, la rockeuse s’est jointe au groupe Corbeau formé par d’anciens membres d’Offenbach. On a tôt fait de la remarquer, car elle en est devenue la voix, s’appropriant des titres comme «J’lâche pas». En 1994, tout comme le guitariste Jean Millaire qui a longtemps été son grand complice, elle a quitté le groupe. C’est ainsi que les fans de rock ont pu tomber amoureux de celle qui interprète, sans concessions, de nombreux succès, dont l’incontournable «Provocante».

Richard Petit – L’Affaire tournesol

Avant de s’amuser à chanter l’amour sur les entraînantes «Le printemps» et «Niaiseux», Richard Petit a collaboré avec de nombreux artistes, signant les textes de chansons interprétées par Ima et Gabrielle Destroismaisons. Cependant, c’est au sein de L’Affaire tournesol qu’il a lancé, au milieu des années 1990, sa carrière en musique. Meneur enthousiaste aux cheveux blonds courts et à la boucle d’oreille, il a été l’un des artisans de la deuxième place décrochée par la formation au concours L’Empire des futures stars en 1997. La création de trois albums en solo ne l’a pas empêché de reformer un groupe, Les Vikings.

Marco Calliari – Anonymous

Marco Calliari a vécu plusieurs vies en musique. Certains le connaissent et l’apprécient pour ses chansons italiennes comme l’incontournable «Bella Ciao», alors que d’autres ont vibré au son de son groupe Anonymous. Car avant d’embrasser ses racines et de proposer des pièces destinées à un large public, le chanteur a foulé la scène à plus de 600 reprises et pris part à l’enregistrement de cinq albums de la formation métal. Il s’est époumoné pendant près de 20 ans avant la séparation annoncée en 2006. Ayant gardé de bons souvenirs de cette aventure, il a renoué avec les membres d’Anonymous pour fêter les 20e et 25e anniversaires du groupe.

Mononc’ Serge – Les Colocs

Les Colocs Le Journal de Quebec

Serge Robert dit Mononc’ n’a pas peur de mener plusieurs projets. En solo, avec les gars d’Anonymous ou appuyé par un «band» jazz, l’artiste accumule les initiatives musicales depuis ses débuts en compagnie de Dédé Fortin et des Colocs qui lui ont d’ailleurs donné son surnom de Mononc’. Même si son apport à la basse ainsi qu’à la contrebasse a été indéniable, et qu’il a interprété avec fougue «Je chante comme une casserole» avec eux, il a décidé de tenter sa chance en solitaire après la sortie du deuxième album. Jamais il n’a cessé de créer.

Fanny Bloom – La patère rose

La Patère Rose Francouvertes Courtoisie Michel Pinault

Quatre opus lancés au cours des huit dernières années. Le Félix de l’album alternatif en 2012 pour son premier disque, «Apprentie guerrière». La prolifique auteure-compositrice-interprète vit très bien en agissant à titre de capitaine de son propre navire. À l’aise de se livrer corps et âme seule sur scène, elle a par contre pris goût aux spectacles au sein du trio musical La patère rose qu’elle a cofondé en 2008. L’expérience a été brève – trois ans –, mais elle lui a permis de savourer la victoire lors de la 12e édition des Francouvertes et de proposer deux efforts.

Stefie Shock – Sacred Cult

Seul derrière le micro, Stefie Shock a rapidement été comparé au défunt Serge Gainsbourg et a reçu plusieurs éloges au début des années 2000 quand s’est amorcée sa carrière en solitaire. Or, ce multi-instrumentiste a commencé son parcours musical à la batterie pour le groupe rock Sacred Cult. L’expérience n’a duré que quelques années, soit de 1986 à 1989, mais elle a pavé la voie à l’écriture de chansons. Le point culminant a été la sortie de l’album «Le décor» sur lequel on retrouve «Un homme à la mer» et «Tout le monde est triste».

Cœur de pirate – December Strikes First

La douce voix de Béatrice Martin devenue Cœur de pirate a résonné fort avec la sortie de son album éponyme il y a 10 ans. La chanson «Comme des enfants» l’a d’ailleurs rapidement propulsée au sommet, les gens voulant connaître cette jeune auteure-compositrice interprète à l’aube de la vingtaine. Quelques années auparavant, par contre, elle peaufinait déjà son art au clavier pour un groupe du nom de December Strikes First. Avant le lancement de son premier disque, elle a aussi accepté d’épauler brièvement la formation indépendante pop Bonjour Brumaire. L’appel d’une carrière en solo était toutefois trop fort.

Marc Déry – Les Colocs

Les Colocs JMTL

Avant de chanter «J’ai besoin d’une ¨job steady¨ pour qu’a continue d’m’aimer» en compagnie de son frère Yves et de ses amis de Zébulon, acclamé groupe québécois des années 1990, et bien avant de se lancer seul à la conquête des scènes et des ondes radio, Marc Déry a très brièvement été associé à une autre formation qui a connu un vif succès à la même époque: Les Colocs. Le bassiste a fait partie de la fondation même du groupe de Dédé Fortin, qui a eu lieu en 1990 à la défunte adresse 2116 du boulevard Saint-Laurent, mais n’a joué qu’un soir avec les musiciens devant public.