Coupe Hlinka-Gretzky: le Canada accède aux demi-finales

Le Canada a conservé son dossier parfait à la Coupe Hlinka-Gretzky en venant à bout de la Slovaquie au compte de 4-2, mardi à Edmonton.

Le Canada s’est ainsi adjugé d’une place en demi-finale.

Après avoir pris une avance de trois filets, les représentants de l’unifolié ont baissé la garde et permis aux Slovaques de retrancher deux buts à cette avance en troisième période. Andrej Golian et Artur Turansky, ce dernier sur le jeu de puissance, ont déjoué Taylor Gauthier.

Josh Williams a toutefois fait mal aux visiteurs en inscrivant le quatrième filet de la formation canadienne.

Gauthier n’a finalement été testé qu’à 19 reprises, tandis que son vis-à-vis, David Borak, a été bombardé de 58 tirs.

Le capitaine des Canadiens et membre de l’Océanic de Rimouski Alexis Lafrenière a été l’auteur du premier but de la rencontre. Ses coéquipiers Dylan Holloway et Graeme Clarke ont également touché la cible, tandis que Justin Barron a récolté deux mentions d’aide.

Le Canada affrontera la Suède dans le cadre de son dernier match du tournoi préliminaire mercredi soir.