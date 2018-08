Deux motocyclistes perdent la vie dans une sortie de route à Shawinigan

SHAWINIGAN | Un homme de 60 ans et une jeune femme de 16 ans ont perdu la vie, mardi soir, dans une sortie de route sur l’autoroute 55, à Shawinigan, en Mauricie.

L’accident s’est produit vers 23 h, près du kilomètre 226.

Selon les premières informations, la moto circulait en direction sud lorsque, pour une raison encore inconnue, elle aurait frôlé la glissière de sécurité avant de se retrouver dans la voie inverse.

Les deux personnes sur la moto ont été éjectées. L’homme et l’adolescente, dont les liens n'ont pas été précisés, ont été transportés dans un centre hospitalier, où leur décès a été constaté.

«On ne peut pas dire d’emblée que la vitesse est en cause. C’est sûr que c’est un aspect qui sera regardé. Mais on ne peut pas pointer tout de suite une cause unique», a expliqué la porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Éloïse Cossette.

Mme Cossette a indiqué que des tests sanguins seront effectués sur le corps du conducteur pour vérifier s’il n’était pas intoxiqué.

Un reconstitutionniste en scène de collision de la SQ s’est également rendu sur place pour faire l’analyse du site de l’accident.