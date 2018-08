Du neuf aux Oscars

L’Académie des Oscars a causé une petite commotion dans le milieu du cinéma en annonçant mercredi de nouvelles mesures visant à raccourcir sa cérémonie annuelle, mais aussi la création d’une nouvelle catégorie qui récompensera les meilleurs films populaires.

« Les changements arrivent aux Oscars », pouvait-on lire mercredi matin sur le compte Twitter de la prestigieuse Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, l’organisation qui chapeaute la cérémonie des Oscars. Alors que les cotes d’écoute du célèbre gala sont constamment en baisse depuis quelques années, l’Académie a visiblement décidé de prendre les grands moyens pour reconquérir le grand public.

Premier changement annoncé : la création d’un nouveau prix visant à récompenser la réussite des films populaires. Les critères d’éligibilité pour cette nouvelle catégorie intitulée provisoirement Outstanding achievement in popular film (réussite exceptionnelle pour un film populaire) n’ont pas encore été dévoilés. Mais l’annonce de ce prix peut être vue comme une réaction aux récentes critiques reprochant aux Oscars de plébisciter surtout des films qui ont peu été vus par le grand public. À noter que ce sera la première fois depuis 2001 qu’un nouveau prix est créé aux Oscars.

Plus de trois heures !

L’académie des Oscars s’est aussi engagée mercredi à réduire considérablement la durée de la cérémonie annuelle. La dernière édition du gala, en mars dernier, s’était étirée sur près de quatre heures (3 h 54). Désormais, la cérémonie ne durera pas plus de trois heures, promet-on. Pour ce faire, l’Académie décernera certains prix pendant les pauses publicitaires – une décision qui ne fera certainement pas l’affaire de tous.

Enfin, à compter de 2020, la cérémonie des Oscars sera présentée plus tôt dans l’année, soit au début février, et non à la fin février ou au début mars, comme c’était le cas jusqu’à maintenant.

LES CHANGEMENTS ANNONCÉS :