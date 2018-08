Kean, où trouver la motivation?

Kean s’est installé dans un coin d’une section après avoir enjambé une clôture. Il fixait le grand tableau indicateur qui affichait son visage et son non au-dessus de la glace.

Faut dire que Carman est meilleur que Braidwood. Mais il n’a pas le même charisme ni la même folie de la vie. Braidwood, on l’a peut-être oublié, avait passé le K.-O. à Éric Martel, puis avait tué un boxeur dans le ring à Edmonton avant d’enfiler quelques victoires consécutives. Qu’on le veuille ou pas, ça garnit un curriculum vitae.

Mais la rage et la folie ne suffisent pas contre un boxeur comme Simon Kean.

ON ESPÉRAIT SAM PETER

Ce sera donc Dillon Carman, ancien champion canadien, un démolisseur d’Éric Martel lui-aussi, et une vedette de la version canadienne de Loft Story. Autrement dit de Big Brothers. J’ai vu quelques passages un tantinet suggestifs sur le téléphone de Kean. Intriguant. Un grand six pieds et cinq pouces, belle carrière amateur au Texas, baveux juste ce qu’il faut...et gentil comme tout.