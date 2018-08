Le Québec renverse la vapeur contre l’Ontario à la Coupe Lepage Millwork

RIVIÈRE-DU-LOUP | Le Québec prétendra finalement à la victoire à la Coupe Lepage Millwork présentée par Desjardins. En retard par trois points après la première journée, les représentants du fleurdelisé ont réussi un extraordinaire tour de force, mercredi, en créant l’égalité contre les professionnels ontariens du Great Lakes Tour.

Acculée au pied du mur, la troupe du capitaine Sonny Michaud n’avait pas le choix de rebondir.

Elle a remporté quatre des six matchs disputés sous la formule deux balles/meilleure balle.

Le pointage est donc à 6-6 au terme de deux excitantes journées de compétition au club de golf Rivière-du-Loup.

Michaud et son coéquipier Simon Camirand ont d’abord inspiré leurs coéquipiers en l’emportant 1 et 0 sur Mitch Sutton et le capitaine ontarien David Morland IV.

Le duo de la Belle Province a ébloui la foule grâce à un aigle au 2e trou et un impressionnant coup roulé de 80 pieds réussi par Camirand, bon pour l’oiselet, au 14e.

L’orgueil du Québec

«La chimie n’a pas changé au sein de notre groupe, même si nous étions en retard par trois points. Je suis vraiment content pour les boys. Les gars sont orgueilleux. Ils l’ont démontré sur le terrain. On mérite ce succès», estime Sonny Michaud, professionnel du club La Tempête de Lévis.

Vincent Blanchette et Pierre-Alexandre Bédard ont poursuivi cette séquence gagnante pour le Circuit Canada Pro Tour en défaisant les frères Michaël et Stephan Gonko par 4 et 3, avant que Marc-Étienne Bussières et Raoul Ménard ne l’emportent sur Lucas Kim et Sang HWA Lee par 2 et 1.

Dave Lévesque et Clément Herviou ont empoché la dernière victoire de la journée face au duo Brian Churchill-Smith et Brandon Ferrier par 2 et 0.

«On repart à zéro. Le momemtum vient de changer de côté. Les gars ont démontré tellement de belles choses sur le terrain. Jouer des tournois individuels est une chose, mais c’est une fierté de représenter le Québec. Ce sera une journée incroyable jeudi. Nous sommes bien contents d’être dans cette position-là», indique Michaud.

La seule défaite québécoise appartient à Billy Houle et Tim Alarie, battus par Brendan Leonard et Luke Moser par 1 et 0. La paire James Colin Davis et Michael Jiggins a fait match nul contre les frères Michaël et Stephen Gonko.

Pas de pression dans le camp ontarien

Pour sa part, Morland IV ne sent pas de pression sur son équipe pour la conclusion de la Coupe Lepage Millwork présentée par Desjardins, réservée aux parties par trous.

«Cette formule réserve toujours des surprises. C’est ce qui en fait sa beauté. Tout peut arriver et les matchs de simple vont s’avérer des plus intéressants. L’égalité rendra la ronde ultime existante pour les joueurs, mais aussi les amateurs», estime l’ancien de la PGA.

Les deux capitaines amorceront les hostilités pour les matchs de simple dès 10h15, jeudi, au club Rivière-du-Loup. La dernière partie s’amorcera à 12h16.