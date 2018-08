Les Angels balaient les Tigers

Les Angels ont balayé les honneurs d’une série de trois matchs contre les Tigers de Detroit, mercredi après-midi à Los Angeles, en l’emportant par la marque de 6-0.

Un circuit en solo de Kole Calhoun, en première, et des longues balles consécutives de Justin Upton et Albert Pujols, en cinquième, ont pavé la voie à cette victoire. La claque d’Upton a été bonne pour deux points.

Jefry Marte et Jose Briceno ont produit les autres points des vainqueurs à l’aide d’un simple.

Jaime Barria (7-7) a enregistré de la victoire en retirant cinq frappeurs sur des prises et n’accordant que cinq coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et deux tiers sur la butte.

La défaite a été ajoutée à la fiche de Blaine Hardy (4-4) qui a permis cinq points mérités en autant de manches.