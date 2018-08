Les études avant le sport

Afin de se consacrer à ses études, Christophe Bouchard a décidé de prendre sa retraite.

Joueur étoile dans les rangs collégiaux avec le campus Notre-Dame-de-Foy, le demi de coin du Rouge et Or de l’Université Laval a fait connaître sa décision, mardi.

Ennuyé par des blessures, Bouchard n’a pas disputé un match l’an dernier avec les finalistes de la Coupe Vanier.

« Chris avait un bon potentiel et on voyait de belles choses en lui », a souligné l’entraîneur-chef Glen Constantin.

« Il est grand, rapide et athlétique. L’an dernier, il a été malchanceux, poursuit Constantin. Il a subi une commotion cérébrale dès son premier entraînement et il a subi une coupure à un pied au moment où il aurait eu l’occasion de se battre pour être en uniforme. Il veut se consacrer à ses études et se préparer à prendre la relève dans l’entreprise familiale. On respecte sa décision. »

Si Bouchard représente la plus lourde perte pour le Rouge et Or, quelques autres joueurs ont également quitté l’équipe au cours des dernières semaines et ne seront pas au camp d’entraînement qui ouvrira ses portes, vendredi matin.

Ennuyé par les blessures, le garde Arthur Fraser Baikie a pris sa retraite, mais il demeurera dans l’entourage de l’équipe et donnera un coup de main à l’entraîneur de ligne offensive Carl Brennan.

Les secondeurs Victor Lecompte et Yvan Hakizimana ainsi que le demi défensif Louis-Pierre Ouellet ne seront pas de retour.

Quant à Tyrone Pierre, il est toujours à la recherche d’une opportunité dans la LCF après avoir subi une blessure au camp des Blue Bombers de Winnipeg. Peu importe le dénouement de ses recherches, l’ailier espacé ne sera pas de retour puisqu’il n’est pas éligible sur le plan académique.

Un grand projet

Le Rouge et Or a ajouté quatre nouveaux visages au cours des dernières semaines, dont un plaqueur format géant natif du Congo. Abel Mutombo est un gaillard de 6 pi 4 po et 300 livres qui n’a jamais joué au football et qui a cogné à la porte du pilote lavallois.

« Il n’a jamais joué au football, mais on peut voir qu’il a déjà fait du sport, a mentionné Constantin. Il est assez athlétique. C’est un ancien judoka. Il a participé à nos entraînements de course cet été. C’est un projet et on verra comment il va se développer. On n’a pas grand monde à sa position. »

D’autres arrivées

Ancien des Cougars du collège Champlain et transfert du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, Boka-Cédric Kouao évoluera comme secondeur hybride.

« Avec les Cougars, c’était un bon joueur sur les unités spéciales, a précisé Constantin, et les anciens de Lennox disent de lui qu’il est un bon coéquipier. »

Le demi défensif Didier Lacombe (Garneau) et le receveur Vincent Girard (CNDF) se sont aussi greffés au Rouge et Or. Ce dernier s’était engagé à l’endroit des Redmen de McGill, mais il n’a pas été accepté en médecine. Girard est le cousin de l’épouse du coordonnateur des unités spéciales Mathieu Bertrand.

Un ancien de la NFL prodiguera ses conseils