Ottawa cédera quatre de ses ports du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie au gouvernement du Québec

MATANE – Ottawa cédera quatre de ses ports au gouvernement du Québec le 30 mars 2020, afin de «favoriser la pérennité des installations».

Ainsi, les ports de Matane, de Gaspé, de Rimouski et de Gros-Cacouna, dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, passeront aux mains du gouvernement du Québec.

En plus des quais commerciaux, le transfert comprend des bâtiments et des aires d'entreposage, des brise-lames aux ports de Matane et de Gros-Cacouna ainsi qu'un quai éperon au port de Rimouski.

En vertu de l’accord, le gouvernement fédéral octroiera 163 millions de dollars à Québec. De cette somme, 148,8 millions seront versés à la province pour soutenir les coûts d'exploitation et d'entretien des ports.

«Aujourd'hui, en prenant possession de ces actifs stratégiques que sont nos ports commerciaux, nous dotons le Québec d'un nouveau levier», s’est réjoui le premier ministre du Québec, Philippe Couillard.

«[Cette entente] est l'expression d'un niveau d'engagement sans précédent du gouvernement du Québec, en soutien au développement économique des régions, qui sont un terreau fertile pour l'expansion de notre économie maritime», a pour sa part commenté le ministre délégué aux Affaires maritimes, Jean D’Amour.

Cette décision d’Ottawa s’inscrit dans le Programme de transfert des installations portuaires, qui vise à faciliter le transfert des 50 installations portuaires restantes de l'inventaire de Transports Canada à d'autres entités.