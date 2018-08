Québec s’engage à réaménager le premier étage de l’hôpital de Portneuf

PORTNEUF – Le gouvernement Couillard a annoncé mercredi le réaménagement du premier étage de l’hôpital régional de Portneuf, qui «permettra de développer plusieurs nouvelles unités fonctionnelles».

Le premier étage pourra ainsi accueillir une unité de médecine de jour de six places et un centre satellite d'hémodialyse de six fauteuils. Une unité de chimiothérapie ambulatoire sera également implantée et comptera six fauteuils de traitement, une salle d'isolement avec civière, une salle d'examen, trois bureaux polyvalents, une pharmacie oncologique et un local interdisciplinaire.

«Notre objectif pour l'ensemble de ces travaux est d'offrir une continuité de soins et de services de qualité aux usagers de la région de Portneuf, en leur offrant un environnement plus moderne et adapté à leurs besoins», a expliqué le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, par communiqué, mercredi.

Le réaménagement du premier étage de l’hôpital nécessitera des investissements de 5,1 millions $. Un financement récurrent de 557 000 $ est également alloué au service d'hémodialyse afin de couvrir les coûts de 2500 traitements par année. Pour ce qui est de l'unité de chimiothérapie ambulatoire, jusqu'à 2,4 millions $ seront octroyés.