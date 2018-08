Révolution mènera la danse cet automne

La nouveauté la plus regardée cet automne sera Révolution. La compétition de danse devancera une autre production inédite de TVA, la série de fiction Le Jeu.

C’est ce que conclut l’agence de planification et d’achat média Cossette, qui vient de publier son palmarès annuel des prévisions d’automne. Selon ce classement construit à partir du groupe cible des annonceurs, chez les adultes 25-54 ans, Unité 9 retrouvera son titre d’émission la plus regardée, après l’avoir cédé à La Voix Junior au cours des deux dernières années.

Pour sa part, Le Jeu, avec Laurence Lebœuf et Éric Bruneau, devrait rallier assez de téléspectateurs pour atteindre la troisième marche du podium, devant District 31. Le thriller de TVA, qui parle de cyberintimidation, obtient quatre étoiles chez Cossette, signe d’un succès attendu. « C’est notre coup de cœur, note Mme Simard. L’intrigue est excellente et c’est la même case horaire que Fugueuse. »

Même constat pour Discussions avec mes parents de François Morency. « On a placé l’émission à quelques pas du top 20, précise Marie-Christine Simard. Ça pourrait être une belle surprise. »

Côté téléréalités, XOXO devrait s’en tirer avec une 10e position, d’après les estimations de Cossette. La nouveauté de TVA, qui vise à former le couple le plus en vue du Québec, obtient la note de passage, soit deux étoiles. « Le style cadre moins bien avec l’auditoire naturel de TVA, souligne Mme Simard. On a des craintes au niveau du contenu. La case horaire du mercredi, après La poule, manque de cohérence. Parce qu’on parle de deux publics cibles très différents. »