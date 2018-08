Steve Barakatt savoure la Chine

Steve Barakatt savoure pleinement sa première tournée en Chine. Le pianiste de Québec découvre un public qui est beaucoup plus émotif versus ses attentes.

« Je n’avais jamais joué là-bas et il y avait comme une sorte de mystère de voir comment c’était pour être. Ça fait plusieurs années que je vais donner des concerts en Asie et les réactions, jusqu’à maintenant, en Chine, sont très fortes. Les gens sont un peu moins réservés que dans certains autres pays asiatiques. C’est très émotif et touchant. Ça me fait vraiment plaisir », a-t-il lancé lors d’un entretien téléphonique.

Steve Barakatt s’est produit au Grand Théâtre de Tianjin, à Harbin et à Beijing. Il sera en spectacle, vendredi, à Chengdu et dimanche à Guangzhou. Il joue dans des salles qui peuvent accueillir autour de 1500 spectateurs.

« L’auditoire est très jeune et c’est fascinant. C’est vraiment extraordinaire de sentir cette énergie qui est totalement nouvelle. C’est formidable », a-t-il ajouté.

Ultramoderne

Le pianiste a l’impression de revivre des émotions semblables à celles vécues, à l’âge de 22 ans, en 1995, lors de ses premiers concerts en Asie.

« C’est comme si j’allais dans un territoire un peu inconnu. L’excitation est la même. C’est comme un retour aux sources », a-t-il fait remarquer.

Le public, jusqu’à maintenant, est varié. Il y a beaucoup de jeunes et des parents avec leurs enfants. Les gens applaudissent et manifestent bruyamment.

« C’est un auditoire qui est très jeune et c’est super intéressant. Après les spectacles, ils veulent avoir les partitions et jouer ma musique. La connexion est formidable et plus forte que toutes mes attentes. Je suis emballé et je vis des moments formidables », a-t-il laissé tomber.

Seul au piano, Steve Barakatt propose un programme constitué de ses grandes œuvres avec, en prime, l’interprétation de l’hymne du Château Frontenac.

« Je fais aussi un hommage à Québec avec la pièce Québec 1608 où des images fantastiques de la ville sont présentées. Je fais aussi un hommage à Pékin avec la pièce Riding Around the Forbidden City que j’ai composée lors de ma première visite en 2011. »

Le pianiste découvre une Chine ultramoderne et en pleine évolution. Il est épaté par la modernité qu’il y retrouve.

« C’est tellement énorme. Tu as beau imaginer la Chine, mais même sur place, c’est difficile à imaginer. Je suis en ce moment dans une ville de 30 millions d’habitants et c’est presque inimaginable de voir la grandeur de ça. On voit des tours se construire partout. J’étais dans un train qui filait à 300 km/h et la réception de mon téléphone était parfaite. C’est fascinant de voir l’évolution de la Chine et vers où ça s’en va », a-t-il lancé.

Photo courtoisie

De l’intérêt

Steve Barakatt est agréablement surpris par la qualité des salles de spectacles.

« On retrouve beaucoup de modernité. Les qualités acoustiques sont exceptionnelles et elles sont à la fine pointe de la technologie. Ce sont des salles qui ont trois, quatre ou cinq ans d’existence », a-t-il fait remarquer.

Accompagné par sa conjointe et sa fille qui a fêté son dixième anniversaire en Chine, le musicien avoue vivre un voyage qui est très riche en émotion.

Steve Barakatt prévoit allonger son séjour en Chine. Les rencontres et les rendez-vous avec les gens de l’industrie s’accumulent.

« Mon passage a soulevé de l’intérêt chez plusieurs promoteurs. La Chine est un marché de 1,4 milliard de personnes et avec beaucoup de potentiel. C’est très positif et ça confirme que je suis à la bonne place au bon moment », a-t-il fait remarquer.

Le pianiste va revenir à Québec avec la tête pleine d’images, de sons et d’idées.

« Chaque moment que l’on vit en tournée amène beaucoup d’énergie pour écrire. Je vais aussi revenir avec des idées pour le projet de salle de spectacle multimédia du projet Le Phare », a précisé celui qui agi comme directeur de création.

Steve Barakatt reviendra au Québec pour quelques jours, après sa tournée en Chine, et il repartira ensuite pour un concert symphonique, le 8 septembre, en Corée du Sud.