Justice: Un avocat montréalais accusé pour de la porno juvénile

Samuel Beaugé-Malenfant, 25 ans, est accusé de voyeurisme, de production et de possession de pornographie juvénile. Il a comparu lundi à Sherbrooke.

Sa photo n’apparaît déjà plus sur le site internet du cabinet Prévost Fortin D’Aoust, où il y pratiquait le droit depuis moins de deux ans, lui qui est inscrit au Barreau du Québec depuis 2016.

« Tout le monde est estomaqué, surpris, consterné. On n’aurait pas pu imaginer cela. Il est suspendu jusqu’à tant que nous puissions décider de son sort », a indiqué Me Étienne Ruel, associé-directeur au cabinet. Le syndic du Barreau a été mis au courant.

Selon les autorités, le jeune homme avait invité une famille de deux adultes et trois enfants dans un chalet pour le week-end, dans le canton d’Orford.

« Mon client est complètement sonné. Il se sent mieux, mais il est référé aux ressources appropriées pour contrôler cette situation de crise, a dit au Journal l’avocat de Beaugé-Malenfant, Olivier Morin. C’est un stade préliminaire, mais nous allons analyser le tout et préparer une défense pleine et entière. »