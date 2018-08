Il est possible d’acheter local dans le confort de son salon

Alors que nous sommes de plus en plus déchirés entre la facilité d’acheter en ligne et le désir d’encourager les produits d’ici, plusieurs entreprises ont flairé l’opportunité.

Acheter en ligne offre la facilité de se faire livrer à peu près n’importe quel objet. Voilà qui a contribué à l’essor rapide des géants comme Amazon. Après tout, avec notre rythme de vie effréné, pourquoi prendre la peine de se déplacer quand on peut recevoir ses achats en moins de 24 heures, en quelques clics ?

Un nombre croissant de services de livraison sont apparus ces derniers temps, permettant de recevoir à peu près n’importe quoi en moins de quelques heures. Restauration, vêtements, médicaments ou le cadeau de Saint-Valentin que vous avez oublié d’acheter, tout est accessible ! Il suffit de savoir où chercher.

Restauration

La livraison a toujours été très présente en restauration. Toutefois, plusieurs établissements indépendants ne pouvaient se permettre de l’offrir jusque récemment. Voilà l’opportunité qu’ont identifiée certaines entreprises, incluant les populaires Uber Eats, Foodora, qui se spécialise dans la livraison à vélo, et Just Eat !

Que vous cherchiez à manger un plat raffiné, exotique ou même un Big Mac, l’une de ces plateformes devrait vous permettre de vous faire livrer ce qui vous fait envie.

Si vous avez choisi le restaurant duquel vous souhaitez commander, visitez son site web, ou contactez-le pour savoir si l’une de ces entreprises y assure la livraison. Vous pouvez aussi visiter leurs sites web respectifs pour connaître la liste des restaurants desservis par chacun et commander en ligne.

Attention, toutefois, car les frais de livraison peuvent parfois s’avérer... salés.

Promotion du local

Lancée à Montréal le printemps dernier, GOLO fait la promotion des commerces de proximité en leur permettant de vendre sur son site web ET en vous offrant de livrer les produits proposés.

Encore une fois, les restaurants et épiceries sont très présents parmi les commerces couverts. On trouve aussi des pharmacies, des boutiques pour animaux et d’autres commerces de proximité qui commencent à s’ajouter sur la liste.

L’offre demeure donc limitée, mais l’initiative est prometteuse.

Conciergerie au bout des doigts

Genie se présente comme un service de conciergerie complet, mais l’entreprise se démarque en grande partie par son service de ramassage et livraison de produits.

Fonctionnant par Facebook Messenger, Genie vous facturera le coût de vos achats et de leur livraison avant de se déplacer. Son coursier ira ensuite chercher l’objet de vos désirs, aussi loin soit-il.

Comme le service est entièrement personnalisé, ce qui ne permet pas d’optimiser les livraisons en fonction d’un grand volume, le coût sera plus élevé que les autres services présentés. Gageons toutefois que l’urgence en justifiera parfois le coût, si vous avez besoin d’un gadget photo précis dans les heures précédant vos vacances ou que vous ne pouvez vous déplacer pour acheter des béquilles.

Les options de livraison ne cessent de se multiplier pour permettre aux restaurants et commerces locaux de rivaliser avec les géants du web, et d’ainsi nous permettre d’encourager les commerçants d’ici sans pour autant devoir compromettre la facilité offerte par l’achat en ligne.

