Le tour du lac

Les 11 et 12 août, des cyclistes, des coureurs et des marcheurs de tout âge feront des boucles de 7,6 km, sans arrêt pendant 24 heures, autour du lac Beauport pour une 13e année. Ce défi d’endurance, pour ces athlètes amateurs qui ont à cœur la philanthropie, a pour mission d’amasser des fonds pour la Fondation Rêves d’enfants, la Fondation québécoise du cancer, la Fondation Cité Joie et la Fondation du Club Rotary de Québec-Charlesbourg.

Nouveauté : grâce à l’engagement de la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg, les membres Desjardins recevront instantanément un rabais de 10 $ sur leur inscription. Depuis les débuts du Tour, en 2006, plus de 750 000 $ ont été amassés à ce jour. Inscriptions au www.marcheurduntour.com ou directement sur place, au Centre de ski Le Relais, le samedi 11 août dès 14 h.

Un nouveau DG pour la SDC Vieux-Québec

Photo courtoisie

Bravo à Maxime Calixte qui vient d’être nommé directeur général de la Société de développement commercial (SDC) du Vieux-Québec. Entré en fonction le 6 août dernier, il avait agi jusqu’à récemment à titre de président du conseil d’administration de la SDC du Vieux-Québec. En tant qu’ancien commerçant du Vieux-Québec (Délices Érable & Cie), il comprend les besoins et la réalité de ces derniers. Il compte poursuivre le travail entamé par sa prédécesseure.

Golf Chevalerie Passion

Photo courtoisie

Chantal Arguin, présidente de Arguin et associés, arpenteurs géomètres, a accepté la présidence d’honneur du 4e Tournoi de golf au profit de la Fondation Chevalerie Passion (FCP) qui a été déplacé au mercredi 12 septembre, avec départs simultanés à 10 h, au club de golf Le Grand Portneuf. Il s’agira de la première activité de financement depuis le décès soudain de la présidente Diane Plante. Un court hommage lui sera d’ailleurs rendu lors de l’événement. Renseignements : 418 688-9115 (Suzanne Bédard).

Exploit au Bob Open

Photo courtoisie

Le 5e « Bob Open », présenté le 3 août dernier au club de golf Alpin, à Ste-Brigitte-de-Laval, fut marqué par un exploit peu commun. Bruno Fortin a savamment utilisé son fer 7, au trou numéro 7, une normale 3 de 171 verges, pour loger sa balle directement dans la coupe. C’était le premier exploit du genre en cinq ans au Bob Open, mais attention, le 3e trou d’un coup en carrière pour Bruno. Sur la photo, de gauche à droite : Jacques Fortier, Christian Cyr, Bruno Fortin et Marc Moreau. Félicitations !

Député golfeur

Photo courtoisie

Le député libéral sortant de Jean-Lesage, André Drolet, qui ne sollicitera pas un nouveau mandat aux élections du 1er octobre, est un amateur de golf depuis longtemps. Le député, qui représente la circonscription depuis 2008, n’a pas pris de vacances cet été (du moins pas encore), consacrant son temps à son bureau de comté et à faire plusieurs représentations publiques pour son parti. J’ai eu l’occasion de jouer un 18 trous à La Tempête avec lui ainsi que deux hommes d’affaires de la région de Québec. On en a profité pour jaser de politique, de construction et d’automobile. Sur la photo, André Drolet est entouré des frères Marcel Gilbert (à gauche) et Roger Gilbert (à droite) de Gilbert Investissement.

Anniversaires

Photo courtoisie

Louis Garneau (photo), président de Louis Garneau Sports, 60 ans... Ian Marcotte, professeur de sciences politiques au Cégep Abitibi-Témiscamingue, originaire de Saint-Basile-de-Portneuf, 42 ans... Audrey Tautou, actrice française, 43 ans... Josée Deschênes, comédienne et actrice, 57 ans... Carolle Banville, ex-animatrice à Télé Mag, 65 ans... John H. Gomery, juge à la Cour supérieure du Québec, 86 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 9 août 2017. Me Yvon Mercier (photo), 84 ans, ex-juge en chef associé de la Cour du Québec et personnage important de la région de Montmagny... 2016. Gerald Cavendish Grosvenor, 64 ans, duc de Westminster... 2015. Frank Gifford, 84 ans, ancien joueur et commentateur-vedette de la NFL... 2013. Vladimir Vikulov, 67 ans, joueur, puis entraîneur de hockey sur glace soviétique... 2012. Mel Stuart, 83 ans, documentariste et réalisateur américain.