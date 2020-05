Investir en bourse : «kit» du débutant

En collaboration avec

Avant d’investir en bourse dans une certaine industrie, il faut se poser les bonnes questions et chercher les bonnes données.

Voici 7 choses à savoir avant d’investir dans un secteur.

1. Avant tout, fais un bilan de tes finances

Pour éviter les mauvaises surprises, il est important de t’assurer que ta situation financière te permet de placer ton argent pour une certaine période.

Si tu ne sais pas à quel point elle est solide, ne t’aventure pas sur la glace. C’est la même chose pour tes finances.

Pour ça, tu peux utiliser certains outils, comme celui-ci: Faites le point sur vos finances

Il est aussi important de connaître tes valeurs et ton aversion au risque. En fonction de ça, certains secteurs peuvent être préférables à d’autres pour y investir.

2. Prends le temps de faire tes recherches

Donnerais-tu une grande somme d’argent à un inconnu? Moi non plus.

Il en va de même avec la bourse. Avant d’investir dans un secteur, il est important de faire tes recherches et d’analyser les tendances particulières à l’industrie en question.

Pour ça, tu peux lire les bilans annuels des entreprises, parcourir les analyses d’experts sur la question et assister aux assemblées générales des entreprises si possible (il faut souvent être actionnaire pour pouvoir le faire).

Même si on l’appelle l’oracle d’Omaha, Warren Buffett n’a pas fait sa fortune avec une boule de cristal. Il s’est informé et est resté loin des industries qu’il ne connaissait pas pendant des années afin de bâtir son portefeuille titanesque.

Crédit : Unsplash

3. Ose investir

Il est très important de prendre connaissance du marché et des particularités du secteur visé avant de se lancer dans l’arène boursière.

Une fois bien préparé, c’est le temps de faire le grand saut et de saisir les opportunités !

4. Pense long terme

Investir n’est pas un acte d’enrichissement immédiat. Ça prend de la patience et parfois quelques frayeurs lorsque les actions baissent.

C’est comme pour un road trip. Ce n’est pas à la première autoroute qu’on amasse les meilleurs souvenirs.

Certaines conjonctures peuvent influencer tes titres, mais ce n’est pas une raison pour s’en retirer.

Il est important d’avoir une vision à long terme et d’attendre pour que ta mise fructifie.

Crédit : Unsplash

5. Diversifie tes placements

Même si tu es passionné de technologies et que le secteur se porte bien à la bourse, il est important de diversifier ton portefeuille.

De cette manière, tu peux te protéger des risques de fluctuation propres à un secteur donné. Ce n’est pas pour rien qu’il existe un proverbe pour ça: «ne mets pas tes œufs dans le même panier».

6. Sache quand sortir

Bien sûr, il faut penser long terme. Mais il faut aussi savoir quand lâcher prise.

Parfois, un titre descend et ne cesse de descendre. On s’y accroche par espoir que tout s’arrange.

Avoir la présence d’esprit de quitter ta position sur un secteur ou une action pourrait t’épargner quelques dollars.

Quand une relation va de plus en plus mal, il est préférable de rompre à l’amiable que d’attendre que tout s’envenime. Un peu de pertes valent mieux que plus de pertes.

7. Pense aux alternatives

Si tu ne veux pas te lancer seul en bourse, mais que l’idée de faire fructifier ton argent t’intéresse, il existe des alternatives.

Par exemple, tu peux participer à un fonds commun de placement. Des sommes, provenant de plusieurs individus, sont placées dans un certain nombre d’actions et de titres qui sont gérés par des gestionnaires de portefeuilles.

Crédit : Unsplash

Pour connaître d'autres erreurs que tu peux commettre en investissant, consulte l'article "3 biais comportementaux dont il faut se méfier lorsqu'on investit".