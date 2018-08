La légende du skate Tony Hawk de retour à Montréal

En collaboration avec

Les amateurs de sports extrêmes connaissent bien JACKALOPE. Du 17 au 19 août prochain, le festival tiendra sa septième édition sur l’Esplanade du Parc olympique de Montréal.

Comme chaque année, on peut s’attendre à un melting pot de disciplines portées par des athlètes de renommée internationale et des amateurs à la fougue contagieuse. À JACKALOPE, les fans côtoient les pros de BMX, de fixed gear, de BASE jump, d’escalade de bloc, de slackline et de skateboard.Tony Hawk, véritable légende du milieu de la planche, sera de la partie. Vous pourrez même courir la chance de le rencontrer en personne!

Trois jours qui donnent mal aux muscles

Sous le soleil plombant de la fin de la saison estivale, le plus gros évènement de sports d’action au Canada célèbrera donc le monde des sports extrêmes.

Chaque jour, il sera possible d’essayer la mini rampe de skate, le mur d’escalade, le freestyle soccer, le jeu d’évasion et encore plus d’activités. Besoin d’un peu d’étirements après tout ça? Des tapis de yoga seront également à votre disposition.

Si vous maîtrisez le BMX mais pas le BASE jump, par exemple, des cliniques d’initiation et des démonstrations auront lieu tout le week-end pour vous guider. Vous êtes plus du genre semi-pro? Testez vos compétences dans les compétitions de calibre international!

Les plus jeunes ne seront pas en reste : une panoplie d’activités réservées aux 13 ans et moins est au programme. Des compétitions amicales et des remises de prix auront lieu pendant la journée de samedi. Les jeunes sont bien sûr invités à rester pour assister aux démonstrations des athlètes!

Un esprit de compétition aiguisé

Cette année à JACKALOPE, plus d’une trentaine de pros – dont une vingtaine en skateboard! – feront vibrer la foule. La légende du vert Bucky Lasek performera notamment aux côtés des athlètes du street JS Lapierre et Lizzie Armanto, mais aussi de la toute jeune sensation japonaise Sky Brown.

On note aussi la présence de Matt Hoffman, star du BMX, qui offrira une démo de vert le vendredi 17 août. À 50 ans tapés, Tony Hawk, véritable légende du monde de la planche, offrira le jour suivant une démo de vert.

Pour ceux et celles qui rêvent de partager la rampe avec Tony Hawk ou Matt Hoffman, le concours « Rencontre un pro » de Vidéotron vous offre la chance de vivre une expérience de rêve en compagnie de votre idole! Au programme pour les gagnants : une rencontre avec l’athlète, un accès VIP au festival, l’accès au sommet de la rampe pendant la démo principale et plusieurs autres surprises.

Tacos et t-shirts

Comme le veut la tradition, l’évènement comprendra également un pop-up shop. C’est le temps de refaire votre garde-robe! Et parce que bouger creuse l’appétit, on retrouvera aussi des foodtrucks et un bar sur les lieux du festival.

Vous prenez une pause lunch? Dégustez vos tacos au son des DJ set de High Klassified et Tommy Kruise : leurs beats envelopperont l’Esplanade après les démos.

Ça va bouger dans l’Est de la ville!

Envie de vivre l’adrénaline des sports extrêmes en compagnie de légendes du milieu? Participez au concours « Rencontre un pro » de Vidéotron et vivez l’expérience JACKALOPE à fond!