Fortnite: voici les détails de la mise à jour V5.21

Une toute nouvelle patch Fortnite vient d’être déployée et celle-ci risque de faire plaisir aux amateurs de tir à distance!

Voici donc les notes de la mise à jour autant pour le mode Battle Royale!

Battle Royale

Le «fusil de sniper lourd» est ajouté au mode!

Celui-ci est disponible en variante épique et légendaire et peut être trouvé au sol, dans des coffres, ravitaillements et distributeurs. Les coups infligent 150/157 points de dégâts aux joueurs et 1050/110 aux bâtiments!

Mode temporaire: les cinquantièmes rugissants

Variation du mode 50v50 qui met l’accent sur la mobilité. Vous allez pouvoir déployer votre planeur lors d’une chute imprévue et aurez davantage de grenades répulsives. Des tremplins et rebondisseurs von apparaitre sur la carte.

Détails

Niveaux de ressources, de munitions et de butin 50 vs 50,

Déployez votre planeur quand vous êtes à plus de 10 mètres du sol,

Les grenades répulsives ont été ajoutées aux coffres à un taux d'apparition double de la normale,

Les chances d'apparition des pièges avec pieux ont été diminuées.

Les chances d'apparition des rebondisseurs et des tremplins ont été augmentées.

Les statistiques de profil ne sont pas calculées dans ce mode.

Mode temporaire: tireurs d’élite

Comme expliqué ci-haut, le sniper lourd a été ajouté et sera en vedette dans ce mode. Les seules armes dans Tireurs d’élite seront des snipers et les apparitions du butin au sol sont réduites de 50%.

