Où voyager en septembre quand on n’a pas les moyens d’aller très loin

Ce n’est pas parce qu’on entend parler de la rentrée à longueur de journée que les beaux jours sont terminés! Septembre est un merveilleux mois pour voyager, et pas besoin de partir à l’autre bout du monde pour en profiter.

Voici quelques idées pour ceux qui n'ont pas l'intention de prendre l'avion:

1. Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix

4h de Montréal / 1h de Québec

Direction Baie-Saint-Paul pour un peu de rando et de flânerie. Affrontez l'un des sommets du parc national des Grands-Jardins, à 30 minutes de route du village. Relaxez au spa nordique de l’Hôtel Le Germain Charlevoix, au beau milieu des champs. Trouvez-vous un resto où goûter les produits locaux. Et pensez à loger à la cool auberge de jeunesse du coin, l’Auberge des Balcons.

2. Le Lac-Saint-Jean

6h30 de Montréal / 4h30 de Québec

Des plages de sable et un grand lac dont on ne voit (presque) pas la fin: voilà deux bonnes raisons de partir à la découverte du Lac-Saint-Jean... mais ce sont loin d’être les seules! Ce ne sont pas les expériences et activités qui manquent pour faire le tour du lac, le long de la route 169 et au-delà.

3. La 132 (ou la route des Navigateurs)

1h40 de Montréal (pour le début de l’itinéraire) / 25 minutes de Québec (si l'on commence le voyage à Lévis)

Connaissez-vous la route des Navigateurs? C’est une portion de la route 132 qui longe le fleuve Saint-Laurent sur 470 km entre Baie-du-Febvre, dans le Centre-du-Québec, et Sainte-Luce, dans le Bas-Saint-Laurent, en passant par Chaudière-Appalaches. Un itinéraire parfait si vous êtes en mode contemplatif. Vous passerez par Lévis, Berthier-sur-Mer, Saint-Jean-Port-Joli, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles et le magnifique parc national du Bic.

Consultez ce site pour voir tous les arrêts possibles et ne manquez pas les microbrasseries Ras L'Bock, La Tête d’Allumette et Le Bien, le Malt à la fin du voyage.

4. Trois-Rivières

1h45 de Montréal / 1h30 de Québec

Pas besoin d'aller bien loin pour s'offrir de petites vacances bien méritées. L'une des destinations à envisager est la ville de Trois-Rivières, qui réserve autant des activités culturelles agréables que de petits cafés et restaurants pas piqués des vers.

Duplex Café, Sea Shack, le restaurant Mezcal et la buvette de quartier Épi ne sont que quelques-unes des bonnes adresses à tester lors de votre séjour!

5. Prince Edward County, Ontario

4h de Montréal / 6h30 de Québec

Plus de 40 vignobles, des microbrasseries, des marchés fermiers, de bons restos, de belles plages (dont celles du parc Sandbanks): le comté de Prince Edward est l’une de nos heureuses découvertes de l’été. Septembre, avec les récoltes, est un moment idéal pour y aller.

Consultez notre liste de bonnes adresses ici pour vous faire un itinéraire alcoolisé et gourmand. Par contre, soyez prévenu: l’hébergement coûte cher. Pour économiser, pensez camping ou motel en périphérie.

6. Mont-Tremblant

1h30 de Montréal / 4h de Québec

Un classique des Laurentides. Ici, vous pouvez choisir entre un séjour en pleine nature dans le parc national du Mont-Tremblant (camping, tente Huttopia, descente de la Diable en canot, rando, alouette!) et un séjour au pied des pentes de la station Tremblant dans le village piétonnier (condo, boutiques, télécabine, bars, activités). Vous pouvez aussi trouver un joli chalet à louer dans le coin et combiner les deux.

7. Halifax, Nouvelle-Écosse

12h de Montréal / 10h de Québec

Si vous avez plusieurs jours devant vous, que vous aimez l’air du large, les plages sauvages et les villes relax, vous serez heureux de découvrir Halifax et sa région côtière sous le soleil (encore chaud) de septembre. Suivez un cours de surf à Lawrencetown Beach, photographiez-vous devant le phare de Peggy’s Cove et arrêtez-vous dans le touristique mais très mignon village de Lunenburg. Avec un peu de chance, vous y trouverez une terrasse encore ouverte pour déguster votre dernier lobster roll de l’été. Voir les conditions et restrictions d'entrée ici, en lien avec la pandémie.