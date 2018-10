C'EST CONFIRMÉ! Deux excellents jeux Castlevania vont refaire surface sur la PlayStation 4

Il n’y a pas que la Nintendo Switch qui fait actuellement dans la réédition de jeux cultes!

PlayStation 4 reviendrait dans l'arène selon IGN qui rapporte aujourd’hui que le Game Rating Board, le comité coréen qui, en gros, encadre la diffusion de jeux vidéo auprès des mineurs — aurait publié une notice à propos de nouvelles versions — de Castlevania :Symphony Of The Night et Castlevania: Rondo Of Blood qui devraient paraitre sous peu pour la PlayStation 4.

Comme ces versions seraient en japonais et en anglais, on espère que l’inclusion de la langue de Shakespeare fera en sorte que ces jeux se retrouveront également sur le marché nord-américain.

À noter toutefois qu’on ne précise pas s’il s’agit d’inclusions à une collection ou d’éditions adaptées aux capacités de la PlayStation 4.

Versions «remastered» ou pas, Castlevania:Symphony Of The Night (paru tout d'abord en 1997 sur la PlayStation originale) et Castlevania: Rondo Of Blood (lancé tout d'abord sur PC Engine CD en 1993) sont deux excellents épisodes de la série culte et plusieurs joueurs ont déjà hâte de s’y remettre.

MISE À JOUR!

La combinaison des deux jeux s'appellera Castlevania: Requiem et sera une exclusivité PS4 qui arrivera sur la boutique en ligne le 26 octobre.

Sur le blogue de PlayStation, on note que c'est des versions émulées des jeux originaux (pas des remake, donc), mais qui ont été revues et améliorées pour profiter des possibilités de la PS4 (support 4K/1080p, etc.).