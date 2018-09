CRAIG, Michel



Le 16 septembre, à l'âge de 75 ans est décédé Michel Craig, fils de feu Thérèse Gagnon et Paul-Émile Craig. Il laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Gregory), Marie-Soleil (Jean-François) et Michel Jr (Geneviève); ses petits-enfants: Antoine, Sacha, Joshua, Isaac, Raphaëlle et Rachel; ses frères et soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 28 septembre 2018 de 18h à 21h et samedi 29 septembre dès 11h àVos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne du Rein.