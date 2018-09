42 heures à Fort Myers Beach

Attendez-vous à un vrai spectacle pour les yeux en visitant la petite ville de Fort Myers Beach surnommée « la ville aux palmiers », sur l’île barrière d’Estero. Avec son petit centre-ville coloré, sa longue plage de sable blanc poudreux aux eaux calmes et peu profondes — véritable invitation à la baignade — et sa faune éclectique, Fort Myers Beach attire un peu plus de deux millions de visiteurs par année !

Vendredi

16 h | Déposez vos valises

Photo courtoisie

Impossible de ne pas tomber en amour avec le Mango Street Inn (126 Mango St, Fort Myers Beach, mangostreetinn.com) situé à proximité de la plage, et à quelques minutes à pied de Times Square, le centre névralgique de Fort Myers Beach. Ce petit Bed and Breakfast, agrémenté d’un magnifique jardin avec pergola, appartient à un couple particulièrement sympathique. Leurs six suites d’une ou deux chambres, avec cuisine, salon et salle de bain sont coquettes et bien décorées.

Tout au nord de l’île d’Estero à quatre coins de rue du petit centre-ville de Fort Myers Beach se trouve le Cottages of paradise points (466 Estero Blvd, Fort Myers Beach, cottagesofparadisepoint.com). Les sept chalets de deux ou trois chambres sont colorés, lumineux, spacieux et pourvus de grands balcons et de barbecues, et offrent pour la plupart une vue imprenable sur le golfe du Mexique.

Rien ne vaut le confort des chaînes américaines pour éviter de se casser la tête. À Fort Myers Beach, le Wyndham Garden Fort Myers Beach (6890 Estero Blvd, Fort Myers Beach,wyndhamhotels.com) est l’endroit de prédilection pour des vacances familiales reposantes. Cet hôtel de deux étages possède une centaine de chambres, un jardin, une piscine, et un bar Tiki avec musique live en soirée.

18 h | Célébrer le coucher de soleil

Une fois bien installé dans votre petit nid, dirigez-vous à pied, à vélo­­­ ou en trolley vers Times Square, cette zone piétonnière regroupant plusieurs restaurants, terrasses, bars et boutiques, tout près du quai de Fort Myers Beach. Les vendredis et samedis, dès 18 heures, la place se transforme en un véritable happening où se côtoient musiciens, amuseurs publics et nombreux touristes pour s’amuser et admirer les spectaculaires couchers de soleil qui font la réputation de cette station balnéaire.

20 h | Se lécher les babines

De l’avis de plusieurs résidents — et ils ont raison —, l’incontournable des environs, est sans contredit le Dixie Fish Co (714 Fishermans Wharf, Fort Myers Beach, dixiefishfmb.com) campé sur la petite île de San Carlos, tout près du Matanzas Pass Bridge menant à Fort Myers Beach. Le bâtiment, rustique mais charmant, jadis un marché de poissons, date de 1937 et a gardé tout son cachet. Profitez-en pour admirer la baie d’Estero tout en savourant des tacos ou un burger de crevettes. Délicieux !

Samedi

8 h | Place au déjeuner

Même si le resto est minuscule — blotti dans un petit cottage tout rose — impossible de le manquer ! Ici les gens font la file pour goûter aux déjeuners du très populaire et sympathique Heavenly Biscuit (110 Mango St, Fort Myers Beach), dont les brioches à la cannelle ont fait sa réputation.

10 h | Des maisons de rêve

Photo courtoisie, Edison and Ford Winter Estates

On ne visite pas la région sans faire un détour par l’Edison & Ford Winter Estates (2350 McGregor Blvd., Fort Myers, edisonfordwinterestates.org). Aux abords de la rivière Caloosahatchee se trouvent les magnifiques résidences d’hiver de l’inventeur américain Thomas Edison, fondateur de la General Electric, et celle de celui qui deviendra son ami, Henry Ford, le fondateur du constructeur automobile Ford. Rappelons que Thomas Edison fit construire sa maison en 1885 et il y passa ses hivers, jusqu’à sa mort en 1931.

12 h | L’heure du lunch

Après votre visite, profitez-en pour vous attabler à l’un des nombreux restaurants du centre-ville animé de Fort Myers, à quelques minutes en voiture. La plupart des restaurants et bars se trouvent sur First St, dans le River District­­­.

14 h | À la plage

Ce ne sont pas les plages qui manquent dans la région. À elle seule, celle de Fort Myers Beach, avec son sable d’un blanc étincelant, s’étend sur un peu plus de 11 km. La meilleure façon­­­ de la découvrir est à vélo !

18 h | Se délecter

Pour des fruits de mer frais du jour, des viandes savoureuses et une vue panoramique sur le golfe du Mexique, on se rend au Jack’s Farm to Fork, de l’hôtel Pink Shell Beach Resort (275 Estero Blvd, Fort Myers Beach, pinkshell.com). On aime aussi le menu alléchant du Fresh Catch Bistro (3040 Estero Blvd, Fort Myers Beach, freshcatchbistro.com), tout comme sa vue à couper le souffle sur l’océan, tout à fait propice pour un souper en tête à tête.

Mini-golf

Qui ne se souvient pas des terrains de golf miniatures de notre enfance ? Ils sont particulièrement populaires à Fort Myers Beach où l’on retrouve des mégas installations avec des personnages plus grands que nature. Le JungleGolf (17710 San Carlos Blvd., Fort Myers Beach, junglegolfminigolf.com), et Le Smugglers Cove Adventure Golf (Smugglers Cove Adventure Golf, 17450 San Carlos Blvd., Fort Myers Beach, smugglersgolf.com), avec son célèbre étang d’alligators, sont des adresses à retenir !

Dimanche

8 h | Partir en excursion — Gasparilla Island (Boca Grande)

Aujourd’hui, on ne fait pas la grasse matinée, surtout si l’on veut attraper le bateau (captivacruises.com/boca-grande.html) de Captiva pour une excursion mémorable à l’île de Gasparilla, pour voir le petit village pittoresque de Boca Grande avec ses charmantes boutiques et ses restaurants. Une fois à destination, n’hésitez pas à faire la location d’une voiturette de golf chez Gasparilla Adventure (333 Park Ave, Boca Grande, www.gasparillaadventures.com), car c’est la meilleure façon d’arpenter les jolies rues de Boca Grande. En faisant un petit arrêt évidemment au Gasparilla Inn, ce magnifique hôtel construit en 1913 et fréquenté par la famille Bush.

Matachla

Photo collaboration spéciale, Marie Poupart

Si vous n’avez jamais visité Matachla – prononcer : Mat-la-shay – à 30 minutes au nord-est de Fort Myers Beach, courez-y ! Ce petit village de pêcheurs aux bâtiments fort colorés, occupant les deux rives du pont menant à Pine Island, rappelle la Floride typique d’autrefois. Devenu un repaire d’artistes, il recèle plusieurs galeries d’art éclectiques, des bars, des restaurants, des boutiques de souvenirs, ainsi que des motels et des petits chalets tous plus « cools et funky » les uns que les autres.

