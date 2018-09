500$ d’amende pour les fumeurs de pot en public à Lévis

Les policiers de Lévis auront le pouvoir d’imposer des amendes de 500 $ aux fumeurs de cannabis qui seront pris en flagrant délit dans les parcs et différents lieux publics.

Les élus lévisiens ont franchi un pas de plus, lundi soir, vers l’adoption de leur propre règlement municipal qui interdira la consommation de cannabis en public. Tous les lieux publics – y compris la rue – seront visés par ce règlement qui sera adopté à la prochaine séance du conseil de ville le 9 octobre.

Le règlement entrera en vigueur juste à temps pour la légalisation officielle du cannabis, substance qui sera désormais autorisée d’un océan à l’autre au Canada le 17 octobre. Outre la loi fédérale et la loi provinciale, rappelons que les villes ont elles aussi le pouvoir d’encadrer l’usage de cette drogue sur leur territoire.

La Ville de Lévis, comme plusieurs autres municipalités de la province, a choisi la ligne dure au début, quitte à permettre des assouplissements par la suite. Le cannabis sera toléré uniquement dans des lieux privés.

Photo Agence QMI, Simon Clark

« Quelqu’un qui se retrouve intoxiqué par le cannabis dans la rue ou dans un parc peut avoir une amende qui peut aller jusqu’à 150 $. Si, par contre, la personne consomme dans des lieux publics, l’amende pourrait aller jusqu’à 500 $ », a-t-on appris lundi soir de la bouche du maire Gilles Lehouillier.

« Pour nous, ce qui rend l’affaire moins compliquée, c’est que c’est la même réglementation que sur l’alcool. Est-ce que vous avez le droit de prendre une bière dans la rue ? La réponse, c’est non. Bien dites-vous que vous n’avez pas le droit de fumer du cannabis dans la rue », a-t-il résumé.

Appliqué avec « discernement »

Les policiers comptent appliquer le nouveau règlement « avec discernement et jugement », a promis le directeur adjoint aux opérations du service de police, François Dubé. « C’est un outil de plus dans notre coffre à outils. On va pouvoir intervenir lorsqu’il y a des attroupements et que la paix est troublée, (mais) ce n’est pas tous les jours qu’on applique la réglementation pour la boisson dans les lieux publics, donc on n’anticipe pas plus de problèmes. »