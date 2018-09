Ce chalet «all black everything» est le havre de paix dont tout le monde rêve

Situé dans la forêt à Austin au Québec, ce magnifique chalet entièrement noir est tout simplement sublime.

C’est la compagnie Appareil Architecture qui est derrière le projet du GRAND-PIC construit en 2017.

Le contraste entre la nature et l’extérieur de la bâtisse complètement noir est à couper le souffle.

Le design a été pensé en fonction de la nature, afin de créer un chalet en symbiose avec son environnement.

À l’intérieur, on retrouve du bois et des matériaux bruts. Le résultat est moderne et chaleureux.

Le GRAND-PIC n'est malheureusement pas à louer. Il faudra se contenter de rêver y siroter son latté le dimanche matin!

Pour savoir quoi faire partout tout le temps, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!