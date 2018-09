Céline Dion met fin à sa résidence à Las Vegas

C’est la fin d’une époque. Céline Dion conclura sa résidence à Las Vegas l’an prochain. Le rideau tombera le 8 juin 2019, après plus de 1100 concerts en 16 années au Colosseum du Caesars Palace.

Sur Facebook et Instagram, la diva québécoise a indiqué qu’elle entrevoyait cette ultime série de spectacles avec « des sentiments mitigés ».

« Las Vegas est devenue ma maison, et performer au Colosseum du Caesars Palace a occupé une grande place dans ma vie au cours des deux dernières décennies, écrit-elle. Ça a été une expérience incroyable, et je suis extrêmement reconnaissante envers tous les fans qui sont venus nous voir au fil des ans. Jusqu’à la grande finale, chaque spectacle que nous ferons au Colosseum sera très spécial. »

Céline Dion a entamé sa première résidence au Colosseum en 2003. Elle s’est poursuivie jusqu’en 2007, amassant des recettes de 500 millions $ et attirant 3 millions de spectateurs.

L’interprète de My Heart Will Go On a retrouvé ses quartiers en 2011 pour une nouvelle série de concerts. Deux ans plus tard, elle signait une extension de contrat jusqu’en 2019. Jusqu’à présent, les 372 spectacles ont rallié 1,5 million de fans, selon les chiffres de son équipe.

On ignore si Céline Dion quittera Las Vegas et reviendra s’établir au Québec quand son entente prendra fin.

Impact « légendaire »

La nouvelle a fait grand bruit aux États-Unis, puisque Céline Dion a transformé le visage de Las Vegas, une ville autrefois réputée pour attirer des artistes en fin de carrière, voire des has-been. Depuis son arrivée, plusieurs grosses pointures ont suivi ses traces en s’y installant pour offrir leur propre spectacle permanent, à commencer par Elton John, Shania Twain et Mariah Carey. Lady Gaga et Aerosmith poursuivront la tradition au cours des prochains mois.

« Elle a donné le ton pour ce genre de concerts, indique Zoe Thrall, directrice du Studio at the Palms, où Céline Dion a enregistré tous ses albums depuis 2006. Son impact dans l’univers du divertissement à Las Vegas est légendaire. Elle a établi ce que l’on appelle maintenant “la résidence Las Vegas”. Quand elle a commencé la sienne en 2003, ça n’avait jamais été fait. »

La Chambre de commerce de Las Vegas salue également la vision de Céline Dion et René Angélil, le grand stratège derrière cette incursion au cœur du Nevada.

« En choisissant Las Vegas alors qu’elle était au sommet, [Céline Dion] a créé un environnement attrayant pour d’autres artistes, comme Jennifer Lopez, Bruno Mars et Britney Spears, indique Cara Clarke, vice-présidente aux communications de l’organisation. Des gens de partout dans le monde viennent à Las Vegas pour voir son spectacle [...]. Céline va beaucoup nous manquer une fois sa résidence terminée. Nous espérons qu’éventuellement, elle aura un nouveau spectacle à Las Vegas pour continuer de régner sur la Strip. »

Une ambassadrice

Dans un mot transmis au Journal, la mairesse de Las Vegas, Caroly G. Goodman, décrit Céline Dion comme une « ambassadrice prééminente ».

« Nous apprécions tout ce qu’elle continue de faire pour notre ville, souligne la politicienne. En plus d’être un talent immense, Céline est une bonne personne, et nous lui souhaitons du succès dans tout ce qu’elle entreprendra. Et bien entendu, il y aura toujours une place pour elle à Las Vegas. »

Céline Dion à Las Vegas : 10 dates marquantes

25 mars 2003

Céline Dion donne le coup d’envoi du spectacle A New Day, mis en scène par Franco Dragone, au Colosseum du Caesars Palace, un théâtre de 4000 places construit expressément pour elle.

Photo courtoisie

30 novembre 2003

Céline Dion perd son père, Adhémar Dion, qui souffrait d’un cancer des os. Malgré tout, elle décide de monter sur scène, histoire de saluer la mémoire de celui qu’elle décrit comme son « plus grand fan ».

15 décembre 2007

Céline Dion boucle sa première résidence après 717 représentations. René Angélil et René-Charles viennent la rejoindre sur scène.

15 mars 2011

Après avoir promené son Taking Chances World Tour à travers le monde et donné naissance à Nelson et Eddy, des jumeaux, Céline Dion retrouve la Strip pour Celine, un nouveau spectacle dans lequel elle chante ses succès et reprend des classiques du cinéma hollywoodien, accompagnée d’un orchestre.

13 août 2014

Céline Dion suspend toutes ses activités professionnelles, y compris ses concerts au Caesars­­­ Palace pour prendre soin de René Angélil, qui souffre d’un cancer.

24 mars 2015

Une refonte en profondeur du concert est entreprise. Scott Price succède à Claude « Mégo » Lemay à titre de directeur musical.

27 août 2015

Malgré la santé fragile de René Angélil, Céline Dion réussit à « trouver la force intérieure » pour reprendre sa résidence. Sur scène, la chanteuse explore notamment le répertoire de Prince, avec Purple Rain.

23 février 2016

Un mois après le décès de René Angélil, Céline Dion remonte sur scène pour ce qu’elle décrit comme étant « le spectacle le plus difficile de toute [sa] vie ». À fleur de peau, elle peine à retenir ses larmes et craque durant All By Myself.

8 octobre 2016

Céline Dion donne sa 1000e représentation à Las Vegas.

Photo courtoisie, Denise Truscello

24 septembre 2018

Céline Dion annonce que sa résidence prendra fin le 8 juin 2019. La prévente des derniers spectacles, qui s’étaleront du 26 février au 8 juin, débute aujourd’hui. La mise en vente générale commencera vendredi à 13 h, heure du Québec.

- Marc-André Lemieux