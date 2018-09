Chris de Burgh, toujours chanteur de pomme

Chris de Burgh, un micro, une guitare et un piano : il n’en fallait pas plus pour que la magie opère au Théâtre St-Denis, lundi soir.

L’Irlandais chanteur de pomme est venu présenter chez nous, d’abord au Capitole de Québec dimanche, puis à Montréal, un spectacle solo où il s’accompagne uniquement de ses précieux instruments et flotte sur les principaux succès de sa carrière, testé lors d’une récente tournée européenne.

Honorant sa réputation de gentleman, Chris de Burgh n’a rien ménagé, gentillesse, élan de charme, mimique ou perle de son répertoire musical, pour envoûter une assistance évidemment déjà sensible au charisme qui a fait sa renommée.

«Bonsoir Montréal. Mon cœur est ici», a salué l’artiste de sa voix délicate en guise de premier contact avec les spectateurs, qui lui vouaient un culte. Élégant, il a remercié les gens pour «leur amour, leur affection [et] leur support».

Généreux

Sitôt entré sur scène, il a porté la main à son cœur, reconnaissant de la longue ovation debout que lui offrait son parterre d’âge essentiellement mûr.

Devant la fleur longiligne qui se dessinait en toile de fond derrière lui, éclairée de mille couleurs pendant sa prestation, il a entonné ses classiques entrecoupés de quelques nouveautés, souvent porté par l’écho et les tapements de mains de la foule.

En première partie, il a notamment revisité les titres «The Road to Freedom», «Waiting For The Hurricane», «Missing You», «Here is Your Paradise», «Moonlight & Vodka» et «Journey» et, dans l’amusement général, il a traduit en français le refrain de «A Woman’s Heart».

Après l’entracte, l’irréductible séducteur est revenu en force et en forme avec «Sailing Away», et avait bien sûr gardé son «Spanish Train» (vivement acclamé) et sa «Lady in Red» pour le dessert. Pendant cette dernière, il est même descendu dans une allée esquisser des pas de danse avec des spectatrices (comblées, il va sans dire).

Les admirateurs de l’auteur-compositeur-interprète au timbre presque nasillard ont eu droit à un concert généreux d’une trentaine de morceaux. Chris de Burgh s’est exprimé la plupart du temps dans un français impeccable et a raconté quantité d’anecdotes, en se promenant du piano à la guitare.

Dans ses introductions, celui-ci a blagué avoir nagé dans le fleuve Saint-Laurent le matin même, raconté être amateur de football, imité un loup-garou en réponse à la pleine lune, taquiné Donald Trump, enlevé son veston façon tombeur, et quoi encore. Tout pour attendrir sa cour.

Chris de Burgh se produira à nouveau au Théâtre St-Denis mardi soir.